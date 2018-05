« Le Conseil a déterminé que ces propos sont discriminatoires puisqu'ils visent une profession en particulier et les femmes qui l'exercent », peut-on lire dans la décision rendue publique mardi.

Tous les griefs ont été retenus contre l’animateur et la station radiophonique BLVD 102,1 FM.

Tout en rappelant que les opinions doivent être basées sur des faits, le Conseil juge que les limites déontologiques du journalisme d'opinion ont été dépassées « en faisant un amalgame entre les enseignantes et les pédophiles ».

Selon l'organisme indépendant, André Arthur a ainsi manqué à son devoir de rigueur et de raisonnement.

Propos d’André Arthur

« La doctrine de la pédagogie au Québec, c'est "Les parents sont incompétents. Nous sommes les personnes compétentes. C'est nous!" Ça, c'est la même attitude que les pédophiles. [...] Si tu pognes un pédophile qui a taponné des petits enfants et que tu l'interroges sérieusement, il va toujours finir par dire ceci : "Les parents ne les aiment pas vraiment. Nous autres, on les aime pour vrai vos enfants". Cette attitude comme quoi on est mieux que les parents est partagée dans des domaines d'activité différents, l'autorité ou la sexualité, par les professeurs et les pédophiles. »