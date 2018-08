Entrevue réalisée par Andréanne Plante

Quelle est la mission de Jeunes musiciens du monde?

Jeunes musiciens du monde vise à permettre aux jeunes, issus de milieux à risques, de développer leurs capacités et leurs aspirations en offrant gratuitement des cours de musique, des activités d’expression musicale et un accompagnement personnalisé. L’organisation accompagne les jeunes de la petite enfance à l’âge adulte. Chacune des écoles est implantée dans un milieu où les problèmes socioéconomiques sont nombreux et où l’offre d'activités culturelles est largement insuffisante.

Jeunes musiciens du monde offre plus que des cours de musique à ces élèves. L'organisme offre aussi des milieux de vie riches, où ils sont accueillis chaleureusement et où, surtout, ils développent des relations privilégiées avec des adultes passionnés et inspirants (les professeurs de musique) qui agissent comme des coachs de vie et qui les amènent à vivre des succès.

Aujourd’hui, Jeunes musiciens accompagne plus de 1500 jeunes de Québec, Montréal, Sherbrooke, de la communauté algonquine de Kitcisakik et de l’État du Karnataka, dans le sud de l’Inde.

Comment est né l’organisme?

L’organisme est né en 2002, en Inde. Mon épouse Agathe, mon frère Blaise, le maître de sitar Hameed Khan et moi sommes passionnés de musique. Interpellés par les conditions précaires auxquelles font face les jeunes issus des couches les plus vulnérables de la société, nous avons décidé d’offrir des cours de musique, gratuitement, à un groupe de jeunes.

C’est une révélation pour tous. Les jeunes sont motivés et talentueux et l’impact est flagrant. Après quelques mois, nous revenons au Québec et inscrivons Jeunes musiciens du monde au registre des entreprises.

Pourquoi cette cause en particulier?

La musique est un langage universel et les impacts positifs de sa pratique sur le développement des jeunes sont démontrés par de nombreuses études, tant au niveau sociologique que neurologique. C’est indéniable.

À Jeunes musiciens du monde, nous travaillons sur les forces des jeunes. Ils sont les principaux acteurs de leur démarche vers un avenir prometteur. Les jeunes sont l’avenir de notre société, nous n’investirons jamais assez en eux.

Pourquoi un défi en kayak?

Il y a quelques années, je suis tombé amoureux du kayak de mer et du Saint-Laurent. Un organisme comme Jeunes musiciens du monde doit faire preuve de créativité afin de récolter les fonds nécessaires pour réaliser sa mission. J’ai voulu joindre ma passion de faire une différence pour les jeunes à celle de naviguer sur le fleuve.

Nous sous-utilisons cette merveille naturelle qui est là, juste devant nous. Je voulais contribuer à ma façon, à redonner le fleuve aux Québécois, à le démystifier.

Votre moment marquant des dernières éditions?

La première année, quand le cortège des kayakistes est arrivé devant Québec, au niveau du Petit-Champlain et du Château Frontenac. Je me suis dit : c'est la première fois, depuis la Nouvelle-France, qu’autant de personnes font le parcours entre Montréal et Québec en pagayant. Je dois admettre que j’étais particulièrement ému.

Quelles ont été les plus grandes difficultés vécues durant ce défi?

La deuxième année, avec la chaleur torride durant les quatre jours.

Il n’y a pas beaucoup d’ombre sur le fleuve quand il n’y a pas de nuages. Le Défi kayak Desgagnés, c’est aussi affronter les éléments.

Quelle est votre relation avec le fleuve?

Je suis complètement amoureux du fleuve, j’essaie de sortir en kayak toutes les fins de semaine de l’été et de faire quelques randonnées de plusieurs jours. De Montréal à Tadoussac, j’ai pas mal tout navigué le Saint-Laurent. C’est incroyable toutes les beautés que l’on découvre : archipels, plages magnifiques, phoques, bélugas, petits pingouins, aigles à tête blanche et bien d’autres merveilles.

C’est un espace d’aventure et de découvertes exceptionnelles que nous vous invitons à expérimenter grâce au Défi kayak Desgagnés, et ce, même si vous n’avez jamais fait de kayak de mer.

En terminant, quels conseils donneriez-vous à de futurs kayakistes comme nous?

Préparez-vous bien afin de maximiser le plaisir. Mais soyez sans crainte, je suis convaincu que vous allez relever le défi avec brio!