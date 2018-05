L’exposition comprend 80 œuvres originales du célèbre artiste de rue anonyme et sera à Toronto entre le 13 juin et le 11 juillet. Les œuvres proviennent de plusieurs collections privées et prêtées pour l’occasion. Toronto est la sixième ville à être l’hôte de cette exposition et la première en Amérique du Nord. Avant Toronto, Melbourne, Amsterdam, Tel Aviv, Auckland et Berlin ont pu offrir l’exposition.

C’est dans un entrepôt abandonné situé au 213 Sterling Road, dans l’ouest de la ville, qu’aura lieu l’événement.

La collection et la tournée de l’exposition est organisée par Steve Lazarides, l’ex-agent de l’artiste célèbre.

Il ne s’agit pas de la première fois que des œuvres de Banksy font une apparition à Toronto. Celui-ci avait visité la ville en 2010 et orné certains murs et du mobilier urbain de ses célèbres graffitis. Une de ces œuvres est d’ailleurs exposée en permanence dans le PATH, la ville souterraine de Toronto.