Un texte de Julien Lecacheur

Alex Clark est un entrepreneur heureux. Ce jeune propriétaire du restaurant Open Eats à Summerside a récemment acheté l'ancienne gare routière de la ville pour la transformer en microbrasserie. Il ouvrira d'ici juillet son deuxième commerce, la toute première microbrasserie de la deuxième plus grosse ville de la province.

C'est génial d'être la seule microbrasserie de la ville. Summerside était la dernière région de l'île où ce genre d'établissement manquait. Alex Clark, propriétaire Evermoore

Alex Clark, le propriétaire de la microbrasserie Evermoore espère à terme embaucher plus de 30 personnes à temps plein. Photo : julien lecacheur

L'ouverture de la microbrasserie Evermoore ravi Sean Elward, le président de la chambre de commerce de Summerside. « Voir les nouvelles fenêtres de cet ancien bâtiment change complètement le centre-ville de Summerside. Je suis persuadé qu'Alex réussira comme avec son restaurant. Cette ouverture est une très bonne nouvelle pour la ville ».

De son côté, Alex Clark assure répondre à un besoin. Le marché de la bière artisinale est en forte hausse sur l'île. Dans la dernière année fiscale, les ventes de bières locales ont atteint des sommets pour représenter aujourd'hui plus de 11 % du total des ventes de bière sur l'île.

Ashley Condon et Kenneth Spears ont ouvert la microbrasserie Copper Bottom Brewery à Montague en novembre 2017. Photo : julien lecacheur

L'Î.-P.-E. comptera bientôt 7 microbrasseries

L'Île-du-Prince-Édouard étoffe depuis des années son offre en matière de microbrasserie à travers toute la province.

PEI Brewing Company et Upstreet sont établis à Charlottetown, Barnon Brewery se situe dans le centre de la province, Moth Lane est dans la région de Prince Ouest et enfin Copper Bottom et prochainement Bogside Brewery sont à Montague.

Ashley Condon et Kenneth Spears ont ouvert Copper Bottom en novembre dernier à Montague. Les deux propriétaires ont pris un risque calculé de s'établir dans la plus grande municipalité du comté de Kings. Et la réponse a vite été concluante.

Les insulaires ont insisté pour avoir une nouvelle microbrasserie. Ils ont aussi tout de suite répondu à cette ouverture. On a très vite réalisé qu'il fallait produire davantage de bière. Kenneth Spears, co-propriétaire de Cottom Bottom Brewery

La microbrasserie Copper Bottom vend aujourd'hui ses produits dans toute la province de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : julien lecacheur

Aujourd'hui réputé, la microbrasserie ne vend plus uniquement ses bières à Montague. Ses produits sont désormais disponibles dans des magasins d'alcool, des restaurants et d'autres microbrasseries de la province.

Jeff Squires, le président de PEI Browing Company se réjouit de voir les microbrasseries se multiplier dans la province. Photo : julien lecacheur

À Charlottetown, Jeff Squires, le président de PEI Brewing Company, la plus importante microbrasserie de l'île, accueille ces ouvertures d'un très bon oeil. « Le marché des bières artisanales est en pleine croissance. C'est une période très excitante pour toute notre industrie ».

Et la saine compétition pousse les propriétaires à imaginer un véritable tourisme de la bière.

Nous nous servons de l'attractivité touristique de l'île comme un levier pour développer notre microbrasserie. Jeff Squires, président PEI Brewing Company

Un point de vue partagé par Kenneth Spears qui assure que ce tourisme serait encore plus facile à mettre en place à l'Île-du-Prince-Édouard, dù à la petite taille de la province.