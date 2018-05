Le règlement modifié réduit la période d’arrosage de quatre à deux heures, deux fois par semaine. Les Rimouskois pourront arroser de 20 h à 22 h, plutôt que de 19 h à 23 h.

La durée maximale d'arrosage au même endroit sera d'une heure et tout bassin paysager devra être pourvu d'un système de recirculation de l'eau.

La Ville veut ainsi réduire l’utilisation d’eau potable.