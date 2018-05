Un texte d'Alix-Anne Turcotti



Selon Danielle Descent, qui a commencé à travailler en 1976 comme psychologue à Uashat-Maliotenam, 45 suicides ont eu lieu dans la communauté depuis 1994.

La psychologue a déterminé plusieurs facteurs qui pourraient expliquer cette situation, comme le mal-être dans les familles, les problèmes de consommation et la difficulté d’accès à des services de santé mentale.

« Ce n’est pas facile de se faire soigner et les ressources sont peu existantes dans la communauté », a-t-elle précisé.

Daniel Descent estime également que les Québécois doivent changer le regard qu'ils portent sur les Premières Nations et accepter leur identité telle qu'elle est.

Le président de la commission d’enquête, Jacques Viens, a félicité la psychologue pour son engagement au sein de la communauté et l’a encouragée à poursuivre son travail.

Jacques Viens a réitéré la volonté de la commission d’améliorer les services québécois face aux réalités des Premières Nations.