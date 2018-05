Un ex-militaire allègue que la députée québécoise aurait eu un comportement inapproprié à son endroit en 2013, alors qu'il était vulnérable et qu'elle était en position d'autorité.

Glen Kirkland avait, à l'époque, livré un témoignage rempli d'émotion en comité parlementaire sur le traitement réservé aux militaires blessés en Afghanistan. Il avait subi d'importantes blessures dont il a gardé des séquelles.

Joint par La Presse canadienne, il a confirmé que l'élue l'avait invité dans son bureau après son témoignage, l'avait incité à boire du gin en dépit des médicaments qu'il prenait et l'avait suivi jusque dans sa chambre d'hôtel. Plus tard, elle se serait rendue chez lui à Brandon, au Manitoba, pour lui rendre visite contre son gré.

« Je ne crie pas au viol, mais ce que je peux dire, c'est que, si j'étais une femme et qu'il s'agissait d'un député de sexe masculin, qu'est-ce que vous pensez qui arriverait? », a-t-il dit.

Des allégations suffisamment sérieuses pour que M. Singh décide de lancer une enquête, le deuxième exercice du genre en trois mois.

« Je prends ces allégations très au sérieux et je nommerai un enquêteur indépendant pour mener une enquête équitable et exhaustive », a déclaré le chef néo-démocrate par courriel.

« J'entends participer à l'enquête indépendante et équitable sur ces allégations, a indiqué Mme Moore dans une déclaration écrite. Par respect pour l'intégrité et l'équité du processus, je ne ferai pas d'autres commentaires pour l'instant. »

Mme Moore est suspendue de son rôle de porte-parole en matière de ruralité et d'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et ne pourra plus siéger dans des comités parlementaires. Son rôle au sein du caucus du NPD sera réévalué à l'issue de l'enquête.

Le député Erin Weir expulsé vendredi

M. Singh a expulsé, vendredi, le député Erin Weir à l'issue d'une enquête sur des allégations de harcèlement et de harcèlement sexuel, parce qu'il avait la veille contesté les résultats de cette investigation.

C'est sa collègue Christine Moore qui l'avait accusé d'avoir harcelé plusieurs femmes, dont des employées du parti. Elle avait précisé ne pas en avoir fait l'objet, mais M. Singh avait jugé que les allégations étaient assez sérieuses pour suspendre le député saskatchewanais.

Christine Moore représente la circonscription de l'Abitibi-Témiscamingue à la Chambre des communes depuis la vague orange de 2011.