Un texte de Thomas Gerbet

« Une étape décisive a été franchie aujourd'hui pour protéger les espèces en péril », écrivent dans un communiqué conjoint le ministère fédéral de l'Environnement et la Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP). Le gouvernement s'engage à plus de transparence et à justifier son action tant que chaque espèce menacée ne sera pas considérée comme protégée.

La SNAP avait déposé un recours devant la Cour fédérale en avril 2017, dans le but d'obliger le gouvernement à respecter sa propre loi.

« On vient de sauver la Loi sur les espèces en péril », se réjouit le directeur général de la SNAP au Québec, Alain Branchaud.

Nous sommes déterminés à nous acquitter de nos responsabilités en vertu de la Loi sur les espèces en péril, et nous collaborerons. Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du Changement climatique

Plus de détails à venir.