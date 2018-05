Le bateau est le Trina Margaret, dont le capitaine est Oneil Hébert.

L'accident est survenu en cours de route, vers 6 h 15, précise Robert Martin, un pêcheur membre de l’autorité portuaire d’Escuminac.

« C’est un bateau d’ici qui a été tendre ses cages à homard. [Le capitaine] s’est aperçu que son bateau diminuait de vitesse. Il a envoyé un gars voir à l’arrière. Et le dessous du bateau était dans l’eau », explique Robert Martin, .

Les pêcheurs ont essayé de faire demi-tour pour regagner la côte, poursuit M. Martin, mais le bateau a chaviré.

D’autres pêcheurs les ont rapidement secourus.

« Ils n’avaient pas de gilet de sauvetage. Ils ont sauté à l’eau. Il y a un bateau qui était là, avec une échelle, et ils ont embarqué à bord du bateau », indique Robert Martin.

Les naufragés ont été transportés à l’hôpital, dont ils ont reçu leur congé, et ils sont tous de retour, assure M. Martin.

La cause de l’accident n’est pas encore déterminée. « C’est quelque chose dans le bateau qui a manqué, et on ne saura pas avant qu’on amène le bateau à la côte pour voir », dit-il.

Les pêcheurs comptent retourner sur les lieux mardi après-midi pour vérifier s’il est possible de récupérer le bateau, ajoute Robert Martin.

La pêche au homard dans ce secteur a commencé mardi matin.