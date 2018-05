Un texte de Thomas Gerbet

Le fabricant américain d'armes Colt l'a remarqué : les policiers québécois sont devenus de très bons clients pour ses fusils d'assaut.

Le 2 février, la Ville de Laval a conclu un contrat gré à gré de 168 000 $ avec Colt pour l'achat d'armes longues et de puissantes munitions. Les fusils d'assaut ne sont pas destinés au groupe d'intervention, mais aux patrouilleurs.

Dans le document justifiant l'appel d'offres, on peut lire : « Il est impératif pour le Service de police de Laval d'acquérir des carabines de patrouille adéquates, efficaces et précises, pour que les policiers soient en mesure de neutraliser la menace dans un minimum de temps et avec un maximum de précision. »

Le Service de police de Châteauguay est également en processus d'achat de fusils d'assaut calibre 223 et de munitions 5.56 mm pour ses patrouilleurs. Selon l'appel d'offres, la mise en service débutera en 2019.

Ces armes seront principalement utilisées dans deux circonstances : en présence d'un tireur actif ou d'un suspect barricadé. Les patrouilleurs pourraient intervenir dans ces situations à haut risque, sans attendre l'arrivée du groupe d'intervention.

L'objectif est d'éviter que des agents meurent sous les balles d'un tireur mieux armé qu'eux, une piste évoquée notamment par Éric Dubois, l'un des policiers blessés en 2014, lors de la fusillade de Moncton.

Imaginez le patrouilleur qui est appelé sur une tuerie dans une école et qui n'est pas en mesure de neutraliser le tireur, parce qu'il n'a pas l'arme adéquate. Eric Buchlin, analyste en attentats et prises d'otages et ex-membre du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale française

Contrairement à ce qu'on peut voir dans les rues de Paris ou de Bruxelles, aucun corps de police québécois n'a l'intention de patrouiller avec ces armes à la main, visibles de tous. Chacune sera gardée dans le coffre d'une voiture de service, dans un rangement sécurisé.

La police provinciale a reçu, ces derniers mois, 230 carabines Colt C8 des Forces canadiennes. Cent cinquante patrouilleurs doivent être formés « au rythme des budgets ». Une centaine ont déjà suivi le cours et une quarantaine d'armes circulent déjà dans autant d'unités de patrouille à travers le Québec.

En novembre dernier, la SQ a également conclu un contrat de 153 000 $ pour l'achat d'armes longues semi-automatiques et de munitions 300 Blackout à la compagnie MD Charlton.

Ce nouvel armement ne fait pas l'affaire de tous les agents. « Je me vois mal patrouiller avec une carabine, confie un policier de la Sûreté du Québec. C'est assez triste aujourd'hui d'être obligé de penser à ça », dit l'un d'entre eux.

Durant l'année 2017, la Ville de Longueuil a conclu pas moins de 11 contrats pour un total de 751 000 $. Une douzaine de fusils d'assaut ont été achetés, ainsi que des accessoires – silencieux, matériel optique – et des dizaines de milliers de munitions.

Le service de police a également reçu des fusils d'assaut C8 de l'armée canadienne. « Tous nos patrouilleurs qui auront recours aux armes longues ont suivi un entraînement rigoureux », assure le Service de police de l'agglomération de Longueuil.

Au total, le ministère canadien de la Défense nationale a fait don de plus de 2012 carabines C8 à 68 corps de police à travers le pays.

« Ça s'inscrit dans un mouvement très large de militarisation de la police en Amérique du Nord », explique Francis Langlois, spécialiste de la question des armes à feu et membre associé à l'Observatoire des États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand.

Sur la trentaine d'intervenants à qui nous avons parlé pour ce reportage, la plupart citent deux événements marquants pour justifier ce changement stratégique des corps policiers :

« Il est évident que les événements de Moncton et la mise en culpabilité de la GRC ont amené les corps de police québécois à entreprendre des modifications », explique le porte-parole de l'École nationale de police du Québec, Pierre Saint-André.

L'École de police a remarqué une augmentation des demandes de formation sur l'utilisation des fusils d'assaut. Un cours de cinq jours destiné aux patrouilleurs est offert depuis l'an dernier. « Depuis que la Sûreté du Québec a décidé de former certains de ses agents, explique M. Saint-André, on sent un effet domino dans les autres corps de police municipaux. »

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) n'a pas prévu de doter ses patrouilleurs en armes longues semi-automatiques. Mais l'idée n'est pas écartée pour autant.

Pour le moment, seuls les patrouilleurs affectés à l'aéroport et les groupes d'intervention sont équipés de fusils d'assaut, achetés il y a deux ans.

Une source au SPVM indique qu'il y a des discussions à cet effet, mais que la question budgétaire reste un enjeu. « Le groupe d'intervention a déjà de la difficulté à avoir des formations régulières, alors imaginez les patrouilleurs. »

À la suite de la fusillade au collège Dawson, en 2006, le coroner avait recommandé au SPVM de doter chaque poste de quartier d'une ou deux armes longues que des patrouilleurs formés pourraient utiliser rapidement en cas d'urgence. La recommandation n'a pas été suivie.

Les policiers de Gatineau et de Sherbrooke n'ont pas non plus prévu de munir leurs patrouilleurs de fusils d'assaut.

Le gouvernement du Québec n'a fourni aucun mot d'ordre aux corps de police. Le ministère de la Sécurité publique rappelle que les directeurs de corps policers sont autonomes et déterminent seuls leurs besoins en équipement.

« On devrait avoir un débat public sur cette question-là, croit Alexandre Popovic, porte-parole de la Coalition contre la répression et les abus policiers (CRAP). Est-ce que c’est encore la police qui doit avoir le dernier mot? »

« L’argent qu’on met là-dedans, pour militariser la police, c’est de l’argent qu’on ne met pas ailleurs, par exemple pour former les policiers à intervenir auprès de personnes qui sont en situation de crise. », ajoute le porte-parole de la CRAP.

Analyse semblable du côté du spécialiste en affaires policières Stéphane Berthomet. « Il est tout à fait compréhensible que les services de police souhaitent s'équiper pour parer à toute éventualité. Ceci doit toutefois s'inscrire dans une stratégie raisonnée face à une menace probable, et non dans une logique de militarisation, au détriment d'autres enjeux sécuritaires importants », souligne-t-il.

Le professeur à l'école de criminologie de l'Université de Montréal Massimiliano Mulone n'en voit pas non plus l'utilité. « On vit dans une société où il y a de moins en moins de crimes, rappelle-t-il. Rien ne permet de penser que les policiers sont plus en danger qu'avant. »

Le professeur croit que les corps policiers essaient surtout de s'éviter d'éventuelles poursuites comme celle qui a été intentée contre la GRC, à la suite des événements de Moncton.

Massimiliano Mulone rappelle au passage que le tireur de Dawson a été rapidement mis hors d'état de nuire par un policier armé d'un simple pistolet. « Il y a un risque que les fusils d'assaut soient mal utilisés, que les balles n'aillent pas là où on veut. Plus vous êtes armé, plus il y a de chances qu'une intervention ait des conséquences graves », prévient-il.

De son côté, Alexandre Popovic de la CRAP rappelle que, dans plusieurs pays, les policiers qui patrouillent dans la rue ne portent pas d'armes sur eux, comme en Grande-Bretagne, en Nouvelle-Zélande, en Islande ou en Norvège.

Il y a deux ans, les policiers de Toronto ont acheté une cinquantaine de fusils d'assaut pour équiper des autopatrouilles réparties sur tout le territoire.

À Trois-Rivières, le Service de police a intégré des fusils d'assaut à ses patrouilles dès 2014. Il y en a toujours deux sur la route.

Au Service de police de la Ville de Québec, certains patrouilleurs sont formés depuis quatre ans au maniement des fusils d'assaut. Tous les jours, une dizaine de ces armes circulent dans les rues de la capitale, à l'intérieur d'autopatrouilles. Ça n'a toutefois pas permis d'empêcher l'attentat à la mosquée de Québec.

En décembre 2016, la police de Longueuil a découvert, par hasard, une cinquantaine d'armes à feu dans une résidence. Certaines prohibées et illégales étaient cachées dans le plafond. On retrouvait dans le lot des fusils d'assaut AR-15. Photo : Radio-Canada/Pascal Robidas

Il est facile et légal d'acheter un fusil d'assaut semi-automatique au Canada. Leurs propriétaires doivent toutefois s'enregistrer.

La police saisit régulièrement de telles armes, que ce soit de groupes criminels ou d'individus aux motivations douteuses. Il est possible de modifier ces armes semi-automatiques pour les transformer en automatiques et ainsi tirer jusqu'à 600 balles à la minute.

En février dernier, un Montréalais a été arrêté par la police et accusé de trafic d'armes. Il cachait à son domicile des pièces détachées lui permettant de fabriquer des centaines de AK-47.

Le fusil d'assaut AR-15 : efficacité redoutable

Les AR-15 permettent des tirs rapides et précis à une plus grande distance. Ces armes sont légères et faciles à manipuler et à entretenir. Elles peuvent charger davantage de munitions et leurs balles ont un impact plus fort.

« Les projectiles d'AR-15 passent à travers portes et fenêtres et surtout les gilets par balle. Ils font énormément de dégâts dans le corps », explique Francis Langlois, spécialiste de la question des armes à feu et membre associé à l'Observatoire des États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand.