Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu d'après les informations de Pierre Cotton

Le conseil municipal de Carleton-sur-Mer a fait le point sur l'avancement de la réfection du quai, lundi soir.

Pêches et Océans Canada souhaite lancer des appels d'offres cet été afin d'entreprendre les travaux en septembre, indique le conseiller municipal Steven Parent, responsable du dossier du quai à la Ville.

Après ces travaux, une partie du quai sera cédée à la Ville de Carleton-sur-Mer.

« Pêches et Océans veut s'assurer que la Ville va devenir propriétaire du bout du quai avant de lancer les appels d'offres », précise M. Parent.

La Ville souhaite obtenir l’extrémité du quai ainsi qu’une section de face verticale afin d’y aménager un parc récréotouristique et un espace dédié à la pêche récréative.

Plusieurs étapes

Le gouvernement du Québec doit consulter, dès le 14 mai, une partie des plans de la réfection du quai. Quatre ministères provinciaux participeront à cette consultation, selon Steve Parent.

Si ces plans sont approuvés par les ministères, il revient ensuite au Conseil des ministres de signer un décret autorisant la Ville de Carleton-sur-Mer à prendre en charge une partie du quai, avant qu'Ottawa puisse procéder aux travaux de réfection.

La municipalité doit, entre-temps, voter une résolution qui demande au gouvernement du Québec de signer ce décret. Cette résolution doit aussi confirmer la volonté de la Ville de prendre en charge le quai.

Malgré les délais serrés, le conseiller municipal a bon espoir que les travaux pourront commencer d'ici l'automne.

Ça devrait bien aller, on est confiant qu'il n'y aura pas pépins. Steeve Parent, conseiller municipal à la Ville de Carleton-sur-Mer

Les plans de la réfection du quai seront présentés à la population lors d'une séance d'information le 26 mai prochain.

« C'est un super beau gain pour la Ville. Il va y avoir un brise-lame qui va être aménagé pour la pêche et la marina va en profiter grandement, c'est un quai qui va plus ressembler à Carleton-sur-Mer », se réjouit le conseiller.

Des citoyens contre un enrochement

Des citoyens s'opposent à l'enrochement d'une partie du quai, prévu dans les travaux de réfection, selon Jean-Paul Boudreau, résident de Carleton-sur-Mer. Cet enrochement empêchera les navires commerciaux d'accoster au quai, croit-il, ce qui aura des répercussions économiques.

« Nous, en 2019, on va enrocher ce quai-là pour qu'il n'y ait plus de navigation. C'est juste les pêcheurs qui vont entrer au port. Du côté extérieur du quai, il n'y aura plus de navire commercial ».

Jean-Paul Boudreau indique qu'une pétition contre cet enrochement circule, mais qu'il attend la séance d'information du 26 mai avant de dévoiler le nombre de signataires.