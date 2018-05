Les soixante-seize truites fardées, qui jonchaient les berges du ruisseau Larson à l’ouest de Vancouver la semaine dernière, rappellent à quel point les écosystèmes près de nos villes et villages peuvent être fragiles.

Ça sonne mélodramatique, mais pour nous c’est une dévastation totale, je ne sais pas s’il reste des poissons dans ce ruisseau. John Barker, président, Société canadienne des gardiens des cours d’eau de l’ouest de Vancouver

Mardi, M. Baker a inspecté la petite mare créée pour offrir un habitat aux poissons dans le ruisseau, mais il n’a trouvé aucune trace de poissons pourtant présents une semaine plus tôt.

John Barker, président de la société canadienne des gardiens des cours d’eau de l’ouest de Vancouver, inspecte Larson Creek pour voir s'il y trouve une trace des truites tuées une semaine plus tôt. Photo : Radio-Canada

C’est d’un tel revers, c’est très inquiétant. John Barker, président, Société canadienne des gardiens des cours d’eau de l’ouest de Vancouver

Travaux d'autoroute à proximité

La cause des poissons morts est attribuée aux travaux de construction de l’autre côté de la rue où les équipes effectuent un projet de stabilisation du sol.

Un travailleur de la construction traverse le site adjacent au ruisseau Larson, source de la contamination. Photo : Radio-Canada

Le Ministère des Transports a fourni une déclaration écrite à Radio-Canada selon laquelle « l'incident survenu à Larson Creek à la suite de la construction était inattendu et inacceptable, et le ministère travaille avec l'entrepreneur pour s'assurer que ce type d'incident ne se reproduise plus. »

Nous comprenons que cet incident malheureux soit le résultat de test de pression que l'entrepreneur a fait sur certains équipements en utilisant de l'eau propre ensuite évacuée sur le site du projet. Ministère des Transports de la Colombie-Britannique

L'eau a provoqué une érosion inattendue qui s'est infiltrée dans le sol et a fait couler de l'eau turbide sous la surface jusqu'à un ponceau situé à proximité, avant d'entrer dans le ruisseau Larson.

M. Barker dit qu’un panache d’eau contaminé a dû couler le long du ruisseau, tuant le poisson et d'autres créatures sur son passage.

D’autres cas voisins

À environ deux ou trois kilomètres à l'est du ruisseau Larson, les gardiens de cours d'eau enquêtaient sur un autre incident de mort subite de poisson qui a eu lieu dans le ruisseau Wood le 19 avril.

Dans ce cas, environ cinquante truites fardées ont été retrouvées mortes, selon John Barker. Comme il n'y avait aucun travail de construction à proximité, il se demande si des eaux usées résidentielles sont arrivées dans le ruisseau.

Le ministère de l'Environnement n'a pas reçu de rapport sur cet incident, mais le personnel enquête sur un autre cas - cette fois au ruisseau MacKay, à North Vancouver, où les restes de plus d'une douzaine de bébé saumon quinnat et de truites fardées ont été trouvés fin avril. Aucune pollution ou contamination n'a été trouvée dans le ruisseau MacKay.

« Traitez les ruisseaux avec respect, ils sont précieux et ils ont de la vie », a déclaré John Barker, ajoutant que cela pourrait prendre un certain temps avant que la vie ne revienne dans le ruisseau Larson.