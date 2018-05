En date de lundi, huit nouveaux feux de forêt ont été confirmés dans les régions de Red Lake, Sioux Lookout et Thunder Bay.

Leur superficie allait de 0,1 à douze hectares, mais les moins importants sont déjà éteints, selon le MRNF.

Les températures plus chaudes, la neige qui fond et un manque de précipitation augmentent les risques et la province demande aux gens d’être prudents en forêt.

Les brûlages contrôlés ne sont pas permis pendant le jour durant la saison des incendies de forêt. Photo : CBC/Gary Solilak

« Actuellement, les feux de broussailles constituent une menace, surtout par temps venteux , a affirmé Jonathan Scott des Services d’urgence, d’aviation et de lutte contre les feux de forêt (SUALFF).

M. Scott rappelle que les brûlages contrôlés ne sont pas permis pendant le jour durant la saison des incendies de forêt.

Avec les informations de CBC