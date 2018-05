Un texte de Camille Laventure

En se procurant ce passeport, il faut sélectionner le format provincial ou régional. Pour la deuxième option, les régions au choix sont les Cantons-de-l’Est, Charlevoix, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie, l’Outaouais et Québec. M ta région propose un éventail très large d’activités dans les zones où il est développé : restaurants, hébergement, plein air, spas, sorties culturelles et terroir, pour n’en nommer qu’une partie. Un abonnement donne un rabais allant de 25 % à 50 % dans plus de 1000 entreprises à la grandeur du Québec, et est valide pendant un an.

Passeport en fût

Voilà le meilleur allié des amateurs de bière! Vendu 40 $ (sans date d’expiration), il donne droit à une pinte de bière ou à trois dégustations dans chacune des 12 brasseries québécoises que l’utilisateur aura choisies parmi les 70 de la liste. Passeport en fût est accessible à partir de votre téléphone intelligent grâce à l’application pour les systèmes d’exploitation iOS ou Android. Alors, pas besoin de carte d’abonné ou de carnet.

Passeports MTL et MTL Culture

Le Passeport MTL donne accès gratuitement à 27 activités touristiques incontournables dans la ville de Montréal comme des croisières, des musées et des attractions variées. Il est valide pour deux ou trois jours. Son dérivé, MTL Culture, offre un rabais de 25 % pour une multitude d’expos et de spectacles pendant 72 heures. Et le transport en commun, dans le réseau de la STM, est inclus dans les deux formules.

Passe-partout

Offrant des rabais et prix spéciaux dans différents commerces de la ville de Québec, le Passe-partout ne nécessite aucun abonnement. Il suffit de se rendre sur le site web et d’imprimer les coupons désirés. Attention, par contre, car plusieurs conditions s’appliquent, par exemple la durée de validité du coupon ou des exclusions spécifiques pour chaque offre.

Passeport des musées nationaux du Canada

Donnant accès gratuitement à un choix de trois musées nationaux parmi les sept de la ville d’Ottawa, ce passeport offre en plus un rabais de 30 % sur le prix d’entrée des enfants de moins de 17 ans qui accompagnent le détenteur. Il faut se rendre dans les musées participants pour se le procurer, car il n’est pas vendu en ligne. À partir de la date d’achat, le passeport est valide pendant trois jours.