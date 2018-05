Plus particulièrement, 65 % des cas de pornographie juvénile supplémentaires découlent de dossiers transférés par la Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police d'Ottawa (SPO), 35 % proviennent de dénonciations de citoyens et 13 % sont issues d'activités de sextage entre adolescents.

Violence conjugale à la hausse

Il y a eu 12 % plus de cas de crimes contre la personne en 2017 à Gatineau, alors que les crimes contre la propriété ont chuté de 1 %.

Toutefois, plus de la moitié de l'augmentation des crimes contre la personne, soit 57 %, est attribuable à plus d'agressions armées et de menaces liées à des problèmes de violence conjugale.

Les agressions sexuelles et autres crimes sexuels ont également connu une hausse importante, de 24 %, passant de 320 en 2017 par rapport à 258 en 2016.

Plus de détails à venir