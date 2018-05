Un texte de Marie-Hélène Paquin

Le 18 juillet, la gagnante du concours de la relève de l’an dernier, Marjolaine Morasse, et Klô Pelgag ouvriront les festivités.

Le 19 juillet, en 5 à 7, Mon Doux Saigneur lancera la soirée. Phil Moreau, Francis Faubert et Antoine Corriveau monteront sur la scène de la Salle Félix-Leclerc.

Concours de la relève musicale

Les deux soirées suivantes mettront en scène le concours de la relève musicale, animé par Sèxe Illégal. Le 20 juillet, Break Something, Tito & Banj et Adam Brousseau se disputeront le titre avant que la formation hip-hop de l’heure Dead Obies ne monte sur scène. Le lendemain, Rain Normand, Nomads et Cleophuzzz tenteront de remporter le concours, suivis de Canailles.

Les fins de soirée au Prospecteur seront assurées par Oktoplut, Guerilla Poubelle, Zach Zoya, DJ Fred Savard et Paupière.

Le FRIMAT vous invitera, du 17 au 21 juillet, sur une autre planète digne d’Avatar. « Pour faire partie de ce monde fantastique coloré, tous sont invités à s’habiller d’une couleur monochrome et à se joindre à la fête », indique l’organisation.