Les chambres de commerce ont organisé un point de presse, mardi matin, et ont signé une résolution en ce sens, qui sera envoyée au ministre des Transports, André Fortin, au cours des prochains jours.

Selon le directeur général de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs, Maurice Quesnel, le prolongement de l'autoroute 20 est prioritaire pour le développement économique du Bas-Saint-Laurent, mais aussi de la Gaspésie.

Les chambres de commerce ont organisé un point de presse, mardi matin, et ont signé une résolution conjointe qui sera envoyée au ministre des Transports. Photo : Radio-Canada

Il affirme que la construction de cette autoroute faciliterait le transport des personnes et des marchandises et aiderait les entreprises de la région à être plus compétitives.

C'est un gain de temps, d'argent et de compétitivité parce qu'on sait que pour nos entreprises, lorsqu'elles transportent des marchandises, les coûts sont énormes. Si on sauve une heure, ne serait-ce que sur les salaires, l'essence, etc., ça va nous aider un petit peu. Maurice Quesnel, directeur général de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs

Les chambres de commerce évoquent aussi une question de sécurité, parce que la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent se retrouvent isolés lorsque la route 132 est fermée, lors de tempêtes par exemple.

En décembre 2017, la route 132 a été fermée pendant plus de 36 heures après qu'un camion a fait une sortie de route à Saint-Fabien. Photo : courtoisie infoflash.ca

« On est déjà considérés comme une “région éloignée”, alors quand la route 132 est fermée, là, on le devient véritablement », affirme la directrice de la Chambre de commerce de la Haute-Gaspésie, Cassandra Lévesque. « C'est un enjeu pour le transport de marchandises, mais aussi pour la sécurité des gens », poursuit-elle.

Tous les partis invités à s'engager pour l'autoroute 20

Pendant la prochaine campagne électorale, les chambres de commerce du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie comptent interpeller les candidats de tous les partis afin qu'ils prennent des engagements en lien avec le prolongement de l'autoroute 20.

On ne sait pas qui sera porté au pouvoir [...], peut-être le Parti Québécois, peut-être la CAQ. Donc on veut aussi un certain engagement des partis qui se présenteront, d'avoir une réintégration du prolongement l'autoroute 20 au PQI. François Dumont, président de la Chambre de commerce de Rimouski-Neigette

Lors de son dernier passage dans la région, le premier ministre Couillard a pris l'engagement ferme de prolonger l'autoroute 20 vers l'est s'il est reporté au pouvoir en octobre prochain.

