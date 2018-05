Un texte de Cécile Gladel

« C’est pour rendre leurs livres accessibles au plus grand nombre [qu’ils écrivent en anglais ou en français]. Aussi, beaucoup d’écrivains autochtones ne parlent pas, comme moi, leur langue », explique l’écrivaine ilnue Marie-Andrée Gill.

À sa connaissance, seules Joséphine Bacon et Rita Mestokosho écrivent des poèmes en deux langues, innue et française.

L'écrivaine Naomi Fontaine représente les territoires autochtones pour le Combat national des livres 2018 et a choisi de défendre le roman Ligne brisée, de l'auteure métisse (de mère mennonite et de père métis) Katherena Vermette, qui écrit en anglais.

Elle souligne que plusieurs communautés utilisent leur langue à l’oral et moins à l’écrit. « Personnellement, dans mon livre Béante, j'ai utilisé des mots ilnus qui avaient une signification pour moi. »

Il est vrai que les jeunes parlent moins les langues autochtones que leurs aînés, mais la tendance semble vouloir s’inverser ces dernières années.

Quand on va dans les communautés, les aînés parlent la langue qu’il ont apprise très tôt. À l’âge adulte, ils n’osaient pas, car il fallait parler français ou anglais Éric Mathieu, linguiste et professeur à l’Université d’Ottawa.

Par curiosité, le linguiste spécialisé en langues algonquiennes a justement demandé à un jeune pourquoi il ne parlait pas l’ojibwé. « Il m’a répondu que ce n’était pas l’ojibwé qui allait lui trouver un travail. »

L’autre problème est l’utilisation de mots d’autres langues, qui fait que certains mots se perdent. « Le mot “ordinateur” a été inventé en attikamek, mais ça prend une minute à le prononcer. Les jeunes utilisent donc le mot français », raconte l’auteur Étienne Poirier, qui a enseigné le français aux jeunes Autochtones de Manawan pendant 10 ans.

Cette popularité des langues autochtones se voit dans l’affluence des cours en cri et en ojibwé offerts à l’Université d’Ottawa.