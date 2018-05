Un texte de Émile Duchesne

En entrevue à Bonjour la Côte, la mairesse de Rivière-Saint-Jean a expliqué que le gouvernement a procédé à un appel d'offres pour la première phase des travaux. Le contrat a été octroyé à la compagnie SNC-Lavalin, qui devra creuser une tranchée dans le but d'évaluer la profondeur des déchets enfouis.

Il y aura un deuxième contrat qui va être donné pour le nettoyage. Les travaux vont débuter dès la fonte de la neige pour effectuer la première phase de la tranchée. Josée Brunet, mairesse de Rivière-Saint-Jean

L'érosion du sol révèle de nombreux déchets qui ont été enfouis. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Ces premiers travaux devraient permettre de statuer sur une méthode de travail pour extraire les déchets de l'ancien dépotoir sans aggraver les problèmes d'érosion, selon Josée Brunet. « Là, ce qu’ils nous disent, c’est qu’il y aura un remblayage qui sera fait avec tant de pourcentage de pente d’inclinaison et une revitalisation tout de suite après ».

Des travaux qui inquiètent les citoyens

Rivière-Saint-Jean est une des municipalités les plus durement touchées par l'érosion des berges dans l'Est-du-Québec et beaucoup de citoyens craignent que les travaux de nettoyage de l'ancien dépotoir empirent les choses.

En créant un trou, ce qu’on craint c’est l’érosion giratoire qui va augmenter sur les deux extrémités. Josée Brunet, mairesse de Rivière-Saint-Jean

Un exemple de débris de l'ancien dépotoir de Rivière-saint-Jean qui se sont retrouvés dans le Saint-Laurent Photo : ICI Radio-Canada/Katy Larouche

La mairesse affirme être en communication constante avec les responsables des différents ministères impliqués qui disent surveiller la situation de près. « J’ai des communications aussi avec l’UQAR qui nous dit que si ce n’est pas directement au sol de la plage, avec une bonne pente d’inclinaison, une bonne couche végétale, ça ne devrait pas augmenter le système d’érosion ».

Vigilance citoyenne sur les réseaux sociaux

Les déchets de l'ancien dépotoir continuent toujours de se déverser dans Saint-Laurent. Avec le retrait de la neige, plusieurs déchets sont visibles sur les plages des environs de Rivière-Saint-Jean et des citoyens ont partagé les photos de ces déchets sur les réseaux sociaux.

Un citoyen de Rivière-Saint-Jean a partagé cette photo de déchets sur les réseaux sociaux. Photo : Facebook

Josée Brunet invite les citoyens qui aperçoivent des déchets à envoyer leurs photos à la Municipalité. « C’est sûr et certain, que moi, suite à ces photos-là, je vais demander au ministère d’élargir le nettoyage parce que c’est eux qui doivent nettoyer les berges et tout ça ».