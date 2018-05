Un texte de Marie-Hélène Paquin

Avec les informations de Tanya Neveu

La Foire gourmande profitera du passage de son porte-parole, le chef bien connu Stefano Faita, pour exploiter le filon de la cuisine italienne, l’une des préférées des Québécois.



La présidente de la Foire, Line Descôteaux, se dit fière du travail accompli par l'organisation.

À la base, la Foire, c'est pour valoriser les produits régionaux et les agrotransformateurs. Je vous promet de la variété, de la quantité et de la nouveauté! Line Descôteaux

« Avec la belle présence de Stefano Faita, nous avons voulu en profiter pour faire quelques clins d’œil italiens dans notre programmation. Il y aura un rendez-vous gourmand le vendredi soir avec le célèbre chef où les pâtes fraîches seront à l’honneur. Parmi les cours de cuisine, certains seront à saveur italienne », ajoute Line Descôteaux.

Stefano Faita (archives) Photo : Radio-Canada/Noëmie Forget

Bouchées gourmandes

L’attraction principale de l’événement, soit les kiosques de dégustation des producteurs, agrotransformateurs et microbrasseurs, sera bien entendu de retour. Un souper-découvertes de cinq services aura lieu le samedi soir et mettra en vedette cinq chefs. En soirée, les festivaliers pourront continuer à goûter différents plats de bouffe de rue.

La région invitée en vedette de cette 17e Foire gourmande sera Montréal. « On garantit de la variété, de la quantité et des nouveautés. À ce jour, nous avons plus d’une trentaine d'exposants confirmés, dont neuf qui en seront à leur première Foire. Tous les exposants doivent transformer leurs produits afin de proposer des recettes aux gourmands », indique Line Descôteaux.

Programmation musicale

Du côté de la Scène du Lac, les festivaliers pourront écouter la musique de Kaïn, Québec Redneck Bluegrass Project, Maximum Hits, Shawn Wine and the Winos (La Sarre), Les 8 Sourcils (Témiscamingue) ainsi que Brandon Girouard (Ontario).

Kaïn (archives) Photo : Facebook/Kaïn

Kalimba s’occupera pour sa part d’amuser les plus petits, en plus d’un spectacle musical pour toute la famille le dimanche après-midi.

Les artisans régionaux seront également de retour sous la tente adjacente au chapiteau principal.

Plusieurs activités seront proposées, permettant de bien digérer avant de refaire le plein! Jeu d’évasion, planches à pagaie, activités pour les enfants, il y en aura pour tous les goûts. Line Descôteaux, présidente

Système de bracelet

Les festivaliers pourront, encore cette année, se procurer le bracelet d’entrée au coût de 6 $. « Vous aimez la Foire gourmande? Votre meilleure façon de le démontrer est de vous procurer le bracelet. Cela permet d’avoir plein d’activités gratuites pendant toute la fin de semaine », souligne la présidente.

D’autres surprises pourraient s’ajouter à la programmation au cours des prochaines semaines.