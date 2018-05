Un texte de Geneviève Proulx

Au total, il en coûtera 133 millions de dollars pour construire les 11 km de cette voie. Le fédéral acquittera 60 % du coût de construction. Le provincial s'occupera du reste.

Le tracé choisi serait celui recommandé par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), appelé « l'option 3 », c'est-à-dire celui que les élus de Lac-Mégantic avaient appuyé. Cette option prévoit une déviation à partir de l'ouest de Frontenac. La voie de contournement traverserait la rivière Chaudière avant de longer les voies existantes du parc industriel de Lac-Mégantic et de se terminer à l'intersection des routes 161 et 262.

L'option 3 est représentée par le tracé jaune. Photo : BAPE

Les premiers coups de pelle au projet seront donnés en 2019. Selon les premières estimations, les travaux dureront deux ans.

En mars dernier, Justin Trudeau avait confirmé son engagement en faveur du financement fédéral d'une voie de contournement sur Twitter. Au début de l'année, le ministre Garneau avait annoncé que le gouvernement fédéral souhaitait investir des sommes substantielles pour la construction d'une voie de contournement. Toutefois, aucun montant n'a été annoncé dans le dernier budget fédéral.

Annonce surprise

C'est avec stupeur que le porte-parole de la Coalition des citoyens engagés pour une sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic, Robert Bellefleur, a appris que le feu vert était donné pour la construction d'une voie de contournement. « Le BAPE avait suggéré, en mai 2017, que les trois municipalités touchées informent leur population de l'évolution du dossier avec des rencontres publiques. Il n'y en a jamais eues. On apprend ce matin qu'on a une voie de contournement. C'est assez particulier! »

« La façon avec laquelle le dossier a été géré depuis le début par les trois ordres de gouvernement nous amène à concevoir que c'est fait dans le silence, en catimini. Les citoyens n'ont pas été consultés. On apprend en surprise ce matin que la voie serait construite », déplore-t-il.

Les élections poussent les gouvernements à agir, mais ils ne le font pas d'une façon adroite. Coalition des citoyens engagés pour une sécurité ferroviaire à Lac-Mégantic

M. Bellefleur aurait souhaité que tous s'entendent sur le tracé. « Ce qu'on considère comme important, c'est d'avoir une voie de contournement qui protège et unit les populations de Nantes, Lac-Mégantic et Frontenac. On ne veut pas d'un tracé qui divise et affecte les trois communautés. Le tracé choisi n'est pas gagnant gagnant selon nous. »

Le tracé parfait serait celui qui passerait plus au nord que celui qui est actuellement proposé selon Robert Bellefleur. « serait plus acceptable socialement pour les résidents ». « Ce n'est pas seulement une question de coût financier que les gouvernements doivent regarder. C'est une question de coût social. Les populations de Nantes et de Lac-Mégantic ont assez souffert. Les gouvernements doivent comprendre qu'il faut unir nos populations et non les diviser. »

Les citoyens informés aujourd'hui et demain

Deux réunions sont prévues avec des citoyens de Lac-Mégantic en présence de la mairesse mardi et mercredi. Les résidents conviés sont ceux qui pourraient être touchés par le tracé choisi.