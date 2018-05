De son vrai nom Claudine Luypaerts, Maurane a été retrouvée inanimée dans son lit lundi soir vers 20 h 00 à son domicile du quartier de Schaerbeek, selon des informations des médias belges confirmées dans la nuit par le parquet de Bruxelles, qui a ouvert une enquête.

Mardi matin, le décès restait inexpliqué et la justice attendait un rapport sur les premiers éléments de l'enquête avant d'ordonner éventuellement une autopsie, a indiqué à l'AFP un porte-parole du parquet.

« Il n'y a pas eu d'intervention d'un tiers », a fait valoir ce magistrat, excluant la piste criminelle.

De Michel Fugain, Catherine Lara, Céline Dion, Lara Fabian, Hélène Segara ou Christophe Willem, les réactions attristées du monde de la chanson affluaient sur les réseaux sociaux et les radios dès l'aube.

Lara Fabien a réagi sur sa page Facebook : « Maurane , merveilleuse Maurane, je n’arrive pas à croire que je ne t’entendrai plus rire, et chanter. Je ne peux pas croire que je ne t’entendrai plus me dire : Ça va ma croquette ? On fait peter les bulles? »

« Je suis dévastée d'entendre cette nouvelle. C'est terrible. On a quarante ans d'amitié », a réagi Catherine Lara à la radio française Europe 1, racontant avoir trouvé Maurane « fatiguée » lors de leur ultime rencontre il y a trois semaines.

« Mais elle m'a parlé du futur, elle m'a dit qu'elle préparait un album de Jacques Brel, qu'elle rechantait. Elle me semblait aller beaucoup mieux de ce point de vue là », a ajouté l'auteure de La rockeuse de diamants, comptant parmi les nombreuses artistes avec qui Maurane avait chanté en duo.

1986 - Danser, son premier album

1988 - Starmania : après son premier album Danser, le succès arrive en 1988 avec Starmania, lorsqu'elle interprète le rôle de Marie-Jeanne. Elle y reprend aussi l'une des chansons emblématiques de la comédie musicale Les uns contre les autres que chantait Fabienne Thibeault.

1989 - Toutes les mamas et Pas gaie la pagaille font partie de son album Maurane. La même année Tout pour un seul homme et Coeur de cassonade séduisent aussi le public.

1991 - Sur un prélude de Bach : dans son troisième album Ami ou ennemi

1996 - Quand on a que l'amour : en duo avec Céline Dion

1998 - L'un pour l'autre sort en 1998

2002 - Tu es mon autre en duo avec Lara Fabian

2014 - Ouvre est son dernier album

La Belgique sous le choc

En Belgique, artistes et politiques francophones étaient unanimes pour saluer « une très grande voix ».

« Une artiste engagée nous a quittés cette nuit, Maurane, une chanteuse hors du commun, une voix inspirante, une personnalité attachante », a réagi à l'aube le premier ministre Charles Michel.

Maurane, connue depuis la fin des années 1980 pour sa participation à une nouvelle version de la comédie musicale Starmania coproduite par Michel Berger, avait dû mettre sa carrière entre parenthèses en 2015 à cause de « problèmes de cordes vocales », selon l'agence de presse Belga. Mais elle venait d'amorcer son retour, annoncé avec enthousiasme ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

« Aujourd'hui, je remets officiellement les pieds sur une scène après plus de 2 ans d'absence. Je ne vous dirai pas dans quel état je suis », écrivait-elle jeudi dernier sur sa page Facebook, avant une soirée consacrée à Jacques Brel en Wallonie.

Maurane et Patrick Bruel rendent hommage à Serge Gainsbourg en 20018 à Monaco Photo : Getty Images/Pascal Le Segretain

Samedi et dimanche à Bruxelles, elle avait chanté du Brel en duo avec d'autres artistes à l'occasion d'un mini concert puis d'un festival en plein air devant des milliers de personnes.

Maurane, qui avait sorti son premier 45 tours en 1980 et onze albums depuis lors, préparait une tournée programmée pour le printemps 2019, dans la foulée d'un nouveau disque consacré à Brel pour le 40e anniversaire de sa mort à l'automne prochain.

« Côté album, les choses avancent bien puisque 14 maquettes sont enregistrées [...] Un premier single devrait sortir dans le courant de cet été », ajoutait Maurane sur Facebook.

Mardi matin, le chanteur Michel Fugain s'est dit dévasté. « On ne s'attend pas à ce que quelqu'un qui fait partie de sa famille disparaisse comme ça d'un coup alors qu'on n'est pas là », a-t-il déclaré à la radio RTL.

« Le choc est brutal, tant j'ai son visage et le son de sa voix gravés dans ma mémoire, mélange de douceur éternelle et de désillusion sur la vie », a réagi de son côté Christophe Willem sur son compte Instagram à côté d'une photo en noir et blanc de la chanteuse belge Maurane.

Maurane a participé au spectacle d'ouverture du 400e anniversaire de Québec Photo : La Presse canadienne/Jacques Boissinot

Née le 12 novembre 1960 à Ixelles d'une mère pianiste et d'un père directeur d'une académie de musique, Claudine Luypaerts, la future Maurane, avait grandi à Scharbeek, autre commune de Bruxelles à laquelle elle est restée fidèle.

Le bourgmestre (maire) de la commune Bernard Clerfayt, joint par l'AFP, s'est dit « très affecté par cette disparition inopinée, surprenante. C'est une personne très attachante, une très belle artiste, même si elle a eu des hauts et des bas dans sa carrière », a ajouté l'élu, dont le fils était camarade de classe en primaire de Lou, la fille de Maurane née en 1993.