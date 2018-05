Les policiers tentent de reconstituer les allées et venues de Opiny P’Ochieng le 5 mai. Il a été vu vivant pour la dernière fois à la station-service Ultramar vers 3 h, près du chemin de Montréal et de la rue Cantin, quand le quartier Vanier. Environ 30 minutes plus tard, un passant a trouvé son corps à l’intersection du chemin Russell et du croissant Southvale, à 6 km de la station-service.

Une autopsie effectuée dans les heures suivant la macabre découverte a confirmé que M. P'ochieng avait été abattu.

Le policier de l’Unité des crimes majeurs Bruce Pirt a affirmé que Opiny P’Ochieng était une victime improbable et que ce n’était pas dans ses habitudes de s’éloigner du quartier Vanier, où il vivait.

« Nous voulons savoir comment et pourquoi il est arrivé là », a déclaré M. Pirt. « Il n'avait rien à faire là-bas cette nuit-là ».

Opiny P’Ochieng est originaire du Sud-Soudan. Il ne possédait pas de voiture et les autobus ne desservaient pas le secteur à ce moment-là.

Les policiers ont publié la photo de la victime, au cas où des citoyens le reconnaîtraient.

La victime mesurait 1 m 63 et pesait environ 59 kg.

Quiconque possède des informations pertinentes peut contacter la police d’Ottawa, au 613-236-1222, poste 5493.