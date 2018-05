Des centaines de personnes se sont pressées devant leur enclos pour être les premiers à découvrir les « Les Quatre Fantastiques ».

Quatre espaces intérieurs et extérieurs ont été créés pour que les pandas se sentent comme chez eux. Photo : Radio-Canada/Tiphanie Roquette

En quarantaine depuis leur arrivée de Toronto le mois dernier, les pandas d'origine chinoise Er Shun, Da Mao et leurs deux petits, Jia Panpan et Jia Yueyue, apprivoisent leur nouveau territoire de plus de 2000 mètres carrés, sous le regard ravi des visiteurs.

Le zoo s'attend à plus de 1,5 million de visiteurs cette année. Photo : Radio-Canada/Tiphanie Roquette

Bons pour le tourisme

Véritable aimant à touristes, les pandas devraient augmenter le nombre de visiteurs du zoo, mais également de la région. C’est en tout cas ce qu’espèrent les politiciens, se fixant une augmentation de 15 % la première année pour atteindre plus de 1,5 million de personnes.

C’est une véritable promotion pour l’Alberta Rachel Notley, première ministre de l'Alberta

C'est aussi une formidable occasion de développer des liens entre la Chine et la province, a déclaré Rachel Notley, la première ministre de l’Alberta.

L’accueil de ces pandas a toutefois un coût. Rien que les soins et la nourriture des quatre animaux coûtera 1,5 million de dollars par an.

La ville de Calgary n'avait plus accueilli de pandas depuis 1988. Photo : Radio-Canada/Julie Préjet

Il est prévu que les pandas géants restent cinq ans à Calgary, avant de continuer leur tournée zoologique.