Un texte d'Annie Poulin

Pour y arriver, il espère multiplier les partenariats. Depuis son arrivée en poste, il y a trois mois, il dit avoir entamé des discussions avec des organismes comme le Centre francophone de Toronto, Le Labo, Cinéfranco et l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français.

C'est la meilleure façon d'établir des dialogues, de lancer de nouvelles conversations. Peter Kupidura, spécialiste des services en français à la bibliothèque de Toronto

Il souligne que le nombre de francophones dans la Ville Reine est en hausse, selon le dernier recensement.

« Il y a une immigration très dynamique, de plus en plus diversifiée d'Afrique et d'Europe. Il faut établir des liens avec ces communautés », croit-il.

Lui même un francophile d'origine polonaise, il travaille pour la bibliothèque municipale de Toronto depuis 25 ans.

En plus d'avoir une collection de plus de 100 000 livres en français, la bibliothèque offre des programmes pour les enfants, anime des clubs de lecture et organise des ateliers pour les adultes.