L'haltérophile olympique Jeane Lassen et le cycliste olympique Zach Bell ont par ailleurs été nommés membres du Temple de la renommée sportive du Yukon. Jeane Lassen a affirmé se sentir comblée de se retrouver parmi les grands noms du sport yukonnais, ses idoles d'enfance, alors qu'elle n'imaginait pas s'y retrouver un jour.

Ces dernières années ont vu plusieurs athlètes se rendre aux Jeux olympiques, dont les fondeurs Graham et Emily Nishikawa, Dahria Beatty et Knute Johnsgaard qui a récemment annoncé son retrait de la compétition. Jeane Lassen affirme que le territoire, malgré sa faible population, offre un soutien remarquable à ses athlètes.

Quand je compare mes expériences avec mes coéquipières du Sud, il y a toujours de la jalousie de nos expériences et pas juste le soutien financier, mais le soutien d'énergie, d'esprit. On n'a pas d'équipe de la Ligue nationale de hockey, on n'a pas de football, on a Équipe Yukon et c'est ça, c'est le home team, donc on est vraiment chanceux Jeane Lassen, membre du Temble de la renommée sportive

De jeunes athlètes du Yukon se font remarquer

Luanda Pronovost (centre) et sa mère, Isabelle Gagnon à sa gauche (au nom de Maël Pronovost), font partie des récipiendaires des prix d'excellence. Photo : Sarah Lewis

La jeune Luanda Pronovost et son frère Maël ont également reçu les honneurs vendredi pour leurs performances en kayak de compétition. Maël Pronovost s'entraîne maintenant aux États-Unis alors que Luanda, 14 ans, participe cette semaine aux épreuves de sélection de l'équipe canadienne pour la Coupe du monde.

Jeane Lassen et Zach Bell représentent pour elle un modèle : « J'aimerais me rendre là un jour, mais je ne suis pas sûre que je vais être là. Je trouve ça vraiment intéressant qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient être là un jour, et ils sont en fait rendus là. »

La mère des deux athlètes, Isabelle Gagnon, a toutefois dû travailler pour développer le kayak de compétition au territoire. « Comme le slalom au Yukon, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités. Ça a été d'organiser des camps d'été de kayaks en slalom, faire venir des coachs au Yukon, remplir des formulaires, essayer de mettre des kayaks sur des avions. [...] C'est beaucoup beaucoup de logistique et d'organisation. »

Émigrer pour réussir

Étienne Geoffroy-Gagnon a obtenu plusieurs reconnaissances pour ses accomplissements au ski acrobatique, un sport pour lequel il doit s'entraîner maintenant à Calgary. Photo : Radio-Canada/Claudiane Samson

Étienne Geoffroy-Gagnon cumule cette année le fruit de ses efforts sportifs. Depuis quatre ans, il vit à Calgary où il s'entraîne et participe aux grandes compétitions de ski acrobatique. Il affirme que c'est dans la dernière année que sa performance a réellement atteint de nouveaux sommets, après un séjour à Whistler et en Nouvelle-Zélande.

À chaque compétition, à côté de mon nom je suis le seul dans la liste où ça dit Yukon alors c'est énorme pour moi alors oui, je suis un Yukonnais fier. Étienne Geoffroy-Gagnon, skieur acrobatique

Une cérémonie inclusive

Le maître de cérémonie de la soirée, Serge Michaud, le directeur du bureau des Olympiques spéciaux, était visiblement ému lors de la remise des prix. Son organisation a identifié 500 athlètes potentiels au territoire avec des programmes dans une centaine de garderies.

Lors de la remise des prix, les athlètes des Olympiques spéciaux étaient inclus dans les mêmes catégories d'excellence que les autres athlètes pour leurs exploits sur les scènes nationales ou internationales.

Ça prend un village, ça prend le monde pour croire que nos athlètes avec une déficience intellectuelle peuvent faire quelque chose dans le sport, ça prend de l'argent, ça prend les ressources, ça prend le gouvernement pour comprendre et nous appuyer et vraiment nous donner le support dont on a besoin. Serge Michaud, directeur Olympiques spéciaux, Yukon