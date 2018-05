L'album de Renelle

Renelle Ray bébé Photo : Courtoisie

J’ai beaucoup de [photos de moi] quand j’étais jeune. Je suis toujours souriante! Je pense que j’étais un bébé qui était toujours content. Ma mère essayait très fort pour que mes habits fassent un bel ensemble. Rose et blanc... Renelle Ray

Renelle Ray à l'âge de 6 ou 7 ans Photo : Courtoisie

[Je suis] en première année… mon habit est années '90. Remarquez le collier, qui est en style, maintenant. C’est moi qui ai lancé la mode! Renelle Ray

Renelle Ray, avec sa guitare Caramella, lors de la Journée du souvenir à son école. Photo : Courtoisie

[Ma guitare] je l’ai appelée Caramella… couleur caramel! C’était la Journée du souvenir, quand j’ai chanté à mon école. C’était la première fois que je jouais et chantais devant mes amis, devant une foule… J'ai vraiment senti que c’était ma place. J’étais confortable! Renelle Ray

Renelle Ray lors d'un voyage à Paris, à 18 ans Photo : Radio-Canada/Courtoisie

J’ai la guitare de mon amie, je l'ai rencontrée là-bas. Elle m’a prise en photo en avant de la tour Eiffel. On a chanté, joué pendant trois heures dans la rue…



C’était très important pour moi! Il y avait tout le monde qui chantait, les gens s’arrêtaient pour écouter…



Pourquoi Paris? J'avais 18 ans. C'était la première fois [que je voyageais] sans mes parents. Je voulais découvrir le monde. Renelle Ray

Milo, le chat de Renelle Ray Photo : Courtoisie

Milo, c'est le chat de ma cousine et le mien. Ma cousine travaille tout l'été à Falher et elle le prend avec elle. Je vais vraiment m'ennuyer! Il est adorable et tellement gentil. Il a comme 27 orteils! Je crois que c'est parce qu'il vient d'une ferme et que ses parents doivent être frères et soeurs... Mais il est tellement mignon! Renelle Ray

L'album d'Élyse

Élyse Blais (à droite) assise avec sa soeur Gabrielle et sa cousine Stéphanie. Photo : Courtoisie

Je suis assise avec ma sœur Gabrielle et ma cousine Stéphanie [Blais], de Postscript, à Edmonton. J’ai un papier dans les mains… J’imagine que c’était relié soit au théâtre ou à la musique. On était toujours en train d’organiser des histoires ou des activités. Juge-moi pas sur mes chaussettes dans mes sandales! Élyse Blais

Élyse enfant, en spectacle avec La Girandole Photo : Courtoisie

Mon premier spectacle, c'était avec la Girandole, lors d'un cours de chant et de danse. Élyse Blais

Élyse Blais en duo pour un événement caritatif. Photo : Courtoisie

Ça fait 6 ans. Avec un de mes bons amis de Penticton, on a fait un duo pour une collecte de fonds pour le Pérou... ou le Nicaragua. On chantait pour notre paroisse et quelqu'un nous l'a demandé. J'ai toujours à coeur les autres gens et ça, ça vient de ma famille. Quand on a reçu un cadeau de talent et de vision, ou de passion, c’est notre responsabilité de le partager avec le reste du monde. Je pense que la musique, c’est ça. Élyse Blais

Élyse Blais, enfant Photo : Courtoisie

Mon Charlie est entré dans ma vie comme par surprise, on pourrait même dire par exprès. Mon El Diablo orange est un fort petit guerrier, à l’âge tendre de 9 mois, qui n’est pas gêné de demander ce qu’il veut et [sauter sur toutes les occasions] de démontrer sa douce férocité! Cette semaine, il a mangé une abeille... Et il ne s'est même pas plaint. Élyse Blais

L'album de Lisa

Lisa Malo à l'âge de 9 ou 10 mois Photo : Courtoisie

Je porte mon chapeau préféré! C’est un béret, je trouve que c’est cute parce que j’ai grandi dans la communauté francophone et ça représente cette partie de ma vie. J'ai 9 ou 10 mois… On était probablement à Edmonton. [J'étais comment] bébé? Apparemment j’étais gênée et silencieuse. Je ne parlais pas beaucoup quand j’étais jeune. Lisa Malo

Lisa Malo à l'âge de 4 ans Photo : Courtoisie

À l’âge de 4 ans, je crois que nous étions au parc Devon, au sud d’Edmonton. Mes frères et moi, on jouait au parc. Ma mère prenait des photos de nous et on s’amusait à faire des poses drôles et j’aimais faire des poses de "strong man". Lisa Malo

Lisa Malo en 7e année, dans un studio d'enregistrement Photo : Courtoisie

Nous étions dans le studio d’enregistrement… j'avais un groupe en 7e année. On faisait des interprétations de chansons populaires et on avait choisi Embrasse-la, du film La petite sirène de Disney. On a fait une nouvelle version de la chanson. J'étais à l’École Beauséjour, à Plamondon, dans la classe de musique. C'était le premier enregistrement de ma vie. Lisa Malo

Lisa Malo et son groupe de musique, en 7e année Photo : Courtoisie

Ça a été pris en 2009, avec le groupe Éclair, qui était avec le CDM (Centre de développement musical). On avait participé à La Chicane et on avait gagné le 2e prix. Mais la photo, c’était à l’École Voyageur.



On a présenté quelques chansons avant un spectacle de théâtre. Je jouais de la guitare [je faisais le] chant principal et le chant back-up.



C'était pop acoustique rock. C’était super le fun, excitant parce qu'on n'avait pas eu beaucoup d'occasions de présenter nos chansons. Lisa Malo

Miss Malo, la chatte de Lisa Malo Photo : Courtoisie

Miss Malo... dans son chandail de Noël! On avait des chandails qui s'agençaient pour des photos de Noël et ma chatte n’était vraiment pas contente… C'est une chatte très calme, qui aime tout le monde. Des yeux d’or… Lisa Malo

Maintenant vous en connaissez un peu plus sur les débuts des trois Polyfoniciennes. La musique a bel et bien toujours fait partie de leur vie depuis leur tendre enfance. Elle les réunit aujourd'hui pour la belle aventure de Polyfonik!

