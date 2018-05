L'accident est survenu lundi vers 12 h 30 sur une ferme du 2e rang. Selon la Sûreté du Québec, le décès de l'homme, dont l'identité sera officiellement dévoilée mardi, a été constaté sur place.

On ignore pour l’instant les causes et les circonstances de l’accident. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et sécurité au travail (CNESST) et le Bureau du coroner mènent une enquête.

Cet accident n'est pas sans rappeler celui d'un homme de 64 ans originaire de Compton. En août 2017, il est mort après être tombé dans une fosse à purin de la porcherie R.G D'Amours.