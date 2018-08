Un texte d’Édith Drouin

Il ne suffit que de quelques clics sur la page Facebook de la Ville de Rimouski pour tomber, dans les commentaires d’une publication, sur l’image animée d’un « pug », un chien de race carlin, déguisé en licorne. L’image a été partagée par un des modérateurs de la page en réponse au commentaire humoristique d’un citoyen.

La Ville de Rimouski utilise parfois des GIF pour répondre aux commentaires des citoyens sur ses publications. Photo : Capture d'écran - Facebook de la Ville de Rimouski

Cette image a été publiée par Joanie Robichaud, l’agente aux communications et médias sociaux de la Ville de Rimouski. Elle explique qu’utiliser l’humour est l’une des nouvelles stratégies de communication de la Ville pour donner plus de visibilité à ses publications et pour faciliter le dialogue avec les citoyens.

On trouve important que les citoyens comprennent qu’en arrière du clavier, c’est des humains qui leur répondent, qui prennent le temps d’échanger avec eux. C’est important pour nous que ces relations-là soient cordiales, qu’elles ne soient pas nécessairement trop institutionnelles. Joanie Robichaud, agente aux communications et médias sociaux de la Ville de Rimouski

Selon Mme Robichaud, Rimouski suit également les dernières tendances pour générer plus d’engagement et de visibilité pour la page. La Ville utilise par exemple des infographies esthétiques et des émoticônes.

Un outil en temps de crise

Cette stratégie se révèle particulièrement utile en temps de crise. « Si on venait à être en mesure d’urgence, où là, on utilise beaucoup les médias sociaux, les gens vont savoir qu’on est présent sur les médias sociaux, donc vont avoir le réflexe de s’informer directement à la source », explique Joanie Robichaud.

Cet hiver, par exemple, Rimouski s’est servi des médias sociaux pour demander aux citoyens de limiter leur consommation d’eau lorsqu’un bris d’aqueduc s’est produit pendant la pire tempête de neige de l’hiver.

Sept-Îles en a aussi fait l’expérience lorsque de grandes marées ont provoqué des inondations en décembre 2016.

Publication de la Ville de Sept-Îles lors des inondations de décembre 2016 Photo : Capture d'écran / Facebook Ville de Sept-Îles

La conseillère en communication de la Ville de Sept-Îles, Amélie Robillard, se souvient avoir été frappée par la portée des publications Facebook qui informaient les citoyens du développement des événements et des mesures à prendre en cas d’inondation.

C’est là [pendant les inondations de décembre 2016] qu’on a vraiment vu l’impact de Facebook pour rejoindre les citoyens. Amélie Robillard, conseillère en communication de la Ville de Sept-Îles

La marge est grande avec les médias plus traditionnels, qui sont beaucoup moins instantanés. Dans le cas des journaux et du bulletin municipal, les délais d’impression peuvent parfois allonger considérablement le processus, explique Mme Robillard.

Plus récemment, Sept-Îles s’est aussi doté d’un système d’appel automatisé qui permet de joindre la population par téléphone, courriel ou SMS en cas de mesures d’urgence.

Place à la discussion

Lorsque vous publiez un commentaire sur la page Facebook de votre municipalité ou que vous répondez à ses tweets, vos propos ne tombent pas dans l’oreille d’un sourd.

Les responsables des communications des villes de Baie-Comeau, Sept-Îles et Rimouski disent tous consacrer une partie de leur emploi du temps à répondre aux commentaires et à les acheminer aux personnes concernées.

Rimouski a même repoussé la date à laquelle les citoyens devaient retirer leurs abris d’auto cette année en réponse au commentaire d’une résidente qui faisait remarquer que l’hiver s'était étiré en 2018.

Rimouski a modifié une de ses publications à la suite du commentaire d'une citoyenne. Photo : Capture d'écran - Facebook Ville de Rimouski

Et le dialogue ne s’arrête pas là. Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, a tenu une séance « Facebook live » pour discuter de son souhait d’utiliser la technologie de chaîne de blocs pour diversifier l’économie de la région.

Capture d'écran du Facebook Live du maire de Baie-Comeau, Yves Montigny Photo : Capture d'écran / Facebook Ville de Baie-Comeau

Le coordonnateur aux communications de la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, qui a organisé la diffusion, a été surpris de la portée qu’a eue la vidéo diffusée sur l’heure du midi.

On était surpris de l’intérêt des gens et des questions qu’on avait. Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications de la Ville de Baie-Comeau

Il explique qu’en moyenne, entre 130 et 140 personnes ont participé à la discussion.

Comme Baie-Comeau, les villes de Sept-Îles et de Rimouski concentrent leurs efforts sur Facebook, même si de plus en plus d'utilisateurs, surtout les plus jeunes, délaissent ce média social au profit d'autres marques.

À titre d'explication, l'agente aux communications et médias sociaux, Joanie Robichaud, indique que la Ville de Rimouski est aussi sur LinkedIn, Twitter et Instagram, mais que le public cible de la Ville se retrouve encore en majeure partie sur Facebook.