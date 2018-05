Un texte d'Alain Labelle

Les yeux de ces crevettes, également connues sous le nom de squilles (Odontodactylus scyllarus), sont hors du commun tant par leur vision des couleurs que par leur capacité à capter la polarisation de la lumière.

Leurs yeux sont extrêmement mobiles et semblent ne jamais s’arrêter de bouger. Ils tournent indépendamment dans toutes les directions.

Si la plupart des animaux présentent des mouvements oculaires minimums pour éviter le flou, ces crevettes se démarquent par le mouvement constant de leurs yeux.

En fait, chaque œil est capable d’une rotation indépendante dans les trois degrés de liberté de rotation :

Le saviez-vous?

Les squilles ont aussi les coups de poing les plus puissants de l’océan. Utilisant leurs membres antérieurs comme des massues, ces petits crustacés donnent des coups si rapides et avec une telle force qu’ils ne causent que destruction dans leur sillage, brisant les coquilles d’escargots et les vitres d’aquarium et blessant même les doigts humains.