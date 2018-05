Un texte d’Isabelle Damphousse

L’ex-maire de Luceville, Gaston Gaudreau, se désole de voir la Quincaillerie Sainte-Luce fermer ses portes.

Honnêtement, ça me fait un peu mal au cœur, je suis natif de Luceville et ç’a toujours été une municipalité qui a été dynamique sur le plan commercial. Gaston Gaudreau, ex-maire de Luceville

Maire de Sainte-Luce pendant 24 ans, Gaston Gaudreau craint que sa municipalité devienne une ville dortoir de Rimouski. Photo : Radio-Canada

Selon lui, la proximité de Sainte-Luce à Rimouski nuit au maintien de certains commerces.

M. Gaudreau craint que sa municipalité ne devienne qu’un village-dortoir de Rimouski.

« L’an passé, le restaurant a fermé. Là c’est la quincaillerie qui ferme, » dit-il.

Une inquiétude partagée par la mairesse

La mairesse de Sainte-Luce, Maïté Blanchette-Vézina, constate l'impact qu'ont les magasins à grande surface dans le domaine de la quincaillerie sur les commerces de petits villages.

La compétition est féroce et il est difficile pour les petits commerçants d'offrir des prix concurrentiels selon elle.

Comme on est près de Rimouski, ça a des avantages, mais aussi des désavantages pour les petits commerces. Maïté Blanchette-Vézina, mairesse de Sainte-Luce

Le conseil municipal planche d’ailleurs sur une politique d’achat local.

La Municipalité veut acheter de ses commerçants, pourvu que les prix soient raisonnables.

« On ne paiera pas trop fois le prix pour acheter dans la municipalité nécessairement », dit-elle, mais la Municipalité serait prête à payer un certain pourcentage de plus pour encourager un commerçant local.

Mme Blanchette-Vézina encourage ses citoyens à en faire autant.

Selon elle, quelques achats locaux par mois peuvent faire une différence pour les commerces locaux.