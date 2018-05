« Il n'y a pas de feu qui cause des problèmes en ce moment, mais la semaine sera certainement un défi avec les températures extrêmement chaudes », affirme Gary Friesen, directeur du programme de lutte contre les feux de forêt au ministère du Développement durable.

Avec un mercure qui doit atteindre 30 degrés Celcius et un indice UV de six de prévus pour lundi à Winnipeg, le risque qu'un nouvel incendie se déclare est élevé.

Selon Environnement Canada, la température moyenne à cette période-ci de l’année à Winnipeg est de 17,3 degrés Celcius.

La ville de Winnipeg connaît le mois d’avril le plus sec depuis 1988 et le quatrième le plus sec depuis 1872.

Lundi dernier, la municipalité rurale de Piney à déclarer l'état d'urgence en raison d'un feu de 20 kilomètres carrés dans la communauté de Badger, à environ 115 km au sud-est de Winnipeg.

Ce feu est maintenant maîtrisé, mais Gary Friesen affirme que des équipes tentent toujours de détecter les endroits où il pourrait réapparaître à l'aide de caméras infrarouges.

Un avion-citerne du gouvernement du Manitoba survole un incendie dans la municipalité de Piney. Photo : Gouvernement du Manitoba

Des avions-citernes de provinces voisines et des pompiers de Winnipeg sont venus mettre la main à la pâte afin d’éteindre les feux dans le sud-est du Manitoba.

Deux personnes ont été retrouvées mortes brûlées par les équipes d’urgence dans le quartier Transcona vendredi à Winnipeg. D'autre part, un feu de broussailles près d’un chemin de fer a brûlé une clôture et menacé une maison de retraite de Charleswood dimanche. Des enquêtes sont encore en cours dans les deux cas afin de déterminer l'origine des brasiers.

Un feu de broussailles a inquiété les résidents de cette maison de retraite de Charleswood, mais les pompiers ont maîtrisé l'incendie avant qu'il ne fasse plus de dommage. Photo : Radio-Canada/Travis Golby

Winnipeg interdit toujours les feux en plein air en raison du temps extrêmement sec. Le ministre de l'Infrastructure, Ron Schuler, explique que l'organisation des mesures d'urgence de la province travaille avec les collectivités afin d'éteindre les brasiers qui se déclarent.

Gary Friesen, de son côté, souligne qu'il y a eu 42 feux de forêt au Manitoba au cours des trois dernières semaines, un nombre qui ne serait pas inhabituel selon lui.

En 2016 et 2015, la province a été frappée par 202 et 459 feux selon les données provinciales.

Trois feux dans des zones forestières à l'extérieur de Winnipeg font l'objet d'une enquête et l’activité ferroviaire est soupçonnée.