En 2017, la Ville a enlevé 114 arbres, en plus d’en remplacer 198 et d’en traiter plus de 800 pour prévenir une infestation.

La présence de l'insecte nuisible avait été confirmée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments en 2016.

Thunder Bay compte plus de 6000 frênes sur son territoire.

La Ville a déjà prévu de continuer l’inspection des arbres à maturité et d’en couper si nécessaire.

Avec les informations de CBC