Un texte de Camille Laventure

Les circuits ont été élaborés en fonction d’une autonomie de batterie d’environ 150 km afin que la grande majorité des propriétaires d’une voiture électrique y trouvent leur compte. Certaines des villes nommées sont un peu en retrait, mais les voyageurs trouveront des bornes sur le chemin. Pour voir l’emplacement de toutes les bornes de recharge au pays, visitez lecircuitelectrique.com/trouver-une-borne.

Trajet 1 : La boucle québécoise

Montréal ⎼ Trois-Rivières ⎼ Québec ⎼ Saguenay ⎼ Baie-Comeau ⎼ Matane ⎼ Rivière-du-Loup ⎼ Sherbrooke ⎼ Montréal | 1650 km

Traversant une dizaine de régions du Québec, ce circuit peut débuter dans la ville de votre choix. De plus, il est possible d’étirer un peu la boucle pour visiter la péninsule gaspésienne ou encore pour se rendre jusqu’à Moncton. Puisqu’il s’agit d’un trajet d’environ 20 heures sans arrêt, il faut prévoir au minimum cinq jours pour le parcourir à son rythme, en faisant quelques escales gourmandes, culturelles ou sportives, selon ses goûts. À noter qu’il faudra emprunter le traversier entre Baie-Comeau et Rivière-du-Loup.

Le trajet 1 passe par Montréal, Trois-Rivières, Québec, Saguenay, Baie-Comeau, Matane, Rivière-du-Loup et Sherbrooke. Photo : Google Maps

Trajet 2 : La route des traversiers en Colombie-Britannique

Vancouver ⎼ Abbotsford ⎼ Victoria ⎼ Nanaimo ⎼ Horseshoe Bay ⎼ Vancouver | 430 km

Ce parcours permet de visiter à la fois l’île de Vancouver, Victoria (la capitale de la province) et la magnifique ville de Vancouver. Assez court, il offre aux voyageurs la possibilité de faire le tour des grandes villes et de passer quelques journées dans les parcs nationaux en moins d'une semaine. Il s’agit d’un trajet tout désigné pour les amateurs de grands espaces et de plein air, mais il conviendra aussi parfaitement aux touristes plus traditionnels.

Le trajet 2 passe par Vancouver, Abbotsford, Victoria, Nanaimo et Horseshoe Bay. Photo : Google Maps

Trajet 3 : Le sud de l’Ontario

Toronto ⎼ Hamilton ⎼ London ⎼ Niagara Falls (ou l’inverse) | 400 km

S’il s’agit du trajet le plus court parmi ceux proposés, le voyage ne sera pas nécessairement aussi le plus court. D’abord, parce qu’il passe par deux des destinations touristiques les plus populaires au Canada : les chutes Niagara et la ville de Toronto. Il faut prendre le temps de les explorer comme il le faut! Ensuite, parce que les vignobles de la région du Niagara produisent parmi les meilleurs crus au Canada. Quelques visites et dégustations sont de mise — ce qui implique de ne pas reprendre la route trop vite. Les propriétaires d’une voiture à plus grande autonomie pourront se rendre jusqu’à l’extrême ouest de la région, car il y a une borne de recharge à Essex.