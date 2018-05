Deux républicains et deux démocrates souhaitent notamment faire reculer le Massachusetts, qui est en train de finaliser le contrat d'approvisionnement de 20 ans même si l'échéancier du 25 avril a été dépassé.

Ceux-ci ont envoyé une lettre, vendredi dernier, dans laquelle ils font valoir que les retombées économiques du New England Clean Energy Connect sont insuffisantes pour le Maine et que ce projet pourrait se traduire par des pertes d'emplois et de recettes fiscales.

Les comités des ressources naturelles et de l'énergie ainsi que des services publics et des technologies estiment également que rien ne prouve que la ligne de transport entraînera une baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Puisque le projet Northern Pass a été bloqué au New Hampshire, le Massachusetts s'est tourné vers le New England Clean Energy Connect, qui serait réalisé par la société Central Maine Power (CMP) et Hydro-Québec, avec une mise en service prévue en 2022.

Le coût de cette ligne de transport est évalué à environ 950 millions de dollars américains aux États-Unis. Le tracé de 233 kilomètres en sol américain, qui doit passer par le Maine, emprunterait le sud du New Hampshire pour rejoindre le Massachusetts. Au Québec, rien n'a encore été déterminé.

Au Maine, le projet traverserait la rivière Kennebec, un secteur notamment prisé pour la pêche et d'autres activités. Les élus font valoir que CMP n'a aucune intention d'enfouir la ligne de transport sur une distance de 85 kilomètres dans un endroit jugé « critique » pour l'industrie touristique du Maine.

Le département des Services publics du Massachusetts n'avait pas répondu aux questions envoyées lundi par La Presse canadienne.

En plus des élus du Maine, le New England Clean Energy Connect a été critiqué par un trio de producteurs d'électricité de cet État ainsi que par des militants écologistes.