Un texte de Félix Morrissette-Beaulieu

L'entreprise souhaite ainsi diminuer son empreinte écologique en évitant la distribution d'environ 100 000 sacs en plastique par année.

« C'est une demande qui vient de nos membres et clients pour lutter contre le suremballage », indique le directeur général de l'épicerie, Dominik Arsenau.

L'idée avait été lancée l'année dernière, mais sa mise en pratique aura lieu dans les prochains jours, ajoute l'épicier.

« On va donner des solutions aussi parce qu'on ne veut pas que ça frustre nos clients. On a les boîtes de carton, des sacs en papier aussi », indique le Madelinot qui ajoute que des sacs réutilisables usagés seront aussi offerts à ceux qui n'auraient pas encore achetés leurs propres sacs.

Un premier pas

Bannir les sacs de plastique est un premier pas pour diminuer l'empreinte écologique de l'épicerie. « C'est un premier geste, mais il faudra en faire plus. Au cours de la prochaine année, on va se pencher beaucoup sur le suremballage de nos produits. »

C'est bien beau les sacs à la caisse, mais on sait que dans notre magasin, comme partout ailleurs, on a beaucoup de suremballages. Dominik Arseneau, directeur du IGA Coop de Havre-aux-Maisons

C'est le cas particulièrement dans le secteur des fruits et légumes, croit le directeur.

« On est déçu un peu. Il y a une partie qu'on a un contrôle, une partie qu'on n'a pas. Des fois, les produits arrivent déjà suremballés. On a acheté une sélection biologique cette année, puis on a été très déçus de voir que la plupart des produits arrivaient déjà emballés ».