L'équipe de Réal Légère, le capitaine du poste d’incendie de Dieppe, possède une formation de secours en eaux vives. « On avait deux équipes qui étaient ici toute la semaine passée, et nous on vient d’arriver ce matin. On remplace l’équipe qui était là. »

Réal Léger, pompier de Dieppe Photo : Radio-Canada

M. Légère dit avoir parcouru la rivière Saint-Jean en bateau de plaisance et les inondations de cette année surpassent tout ce qu'il a déjà vu.

Nous on passe toutes les maisons où des gens restent encore, on leur demande s’ils ont besoin d’aide, de médicaments, s’ils ont des animaux. On assiste pour n’importe quel besoin. Réal Légère, capitaine du poste d’incendie de Dieppe

Les premiers répondants visitent les maisons dans les secteurs inondés pour s'assurer du bien-être de leurs occupants. Photo : Radio-Canada

Selon Réal Légère, les gens semblent ne pas voir la fin de cette saison d'inondations. « Ils se sentent pas bien, ils se sentent comme s’il n’y a pas de fin. C’est comme si l’eau veut pas s’en aller, ça reste à la même place, chaque jour. »

Jody Price, le chef des pompiers d'Oromocto, explique que les sinistrés en ont vu d'autres, mais qu'ils ont aussi leur limite.

Jody Price, chef des pompiers d'Oromocto Photo : Radio-Canada

« La communauté de Sheffield/Maugerville est vraiment résiliente. Ils sont passés au travers d'inondations par le passé, ça fait partie de leur vie et ils s'y préparent chaque printemps. Mais personne n'a jamais vu d'inondations de cette magnitude », explique-t-il.

Le fleuve Saint-Jean est devenu pratiquement une mer intérieure, dans la région de Sheffield/Grand Lake. Photo : Radio-Canada

Les pompiers venus à l'aide fonctionnent sous forme de quart de travail pour éviter de les brûler. Ils viennent de Bathurst, Dieppe, Moncton, Riverview et Saint-Antoine.

Un pompier part en mission à bord d'un bateau pneumatique. Photo : Radio-Canada

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc