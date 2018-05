C'est ce qu'a annoncé le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Luc Blanchette, lundi, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx.

« Le Centre de plein air du lac Flavrian est un camp de vacances fort important pour l'Abitibi-Témiscamingue, et spécialement pour la ville de Rouyn-Noranda. Nous nous devons d'appuyer les organismes qui fournissent des services spécialisés aux personnes handicapées », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

« Grâce à cette aide financière supplémentaire, le centre pourra bonifier encore davantage son offre de services, pour le plus grand bien des jeunes et des adultes qui le fréquentent. Je suis persuadé que cela leur permettra de vivre des expériences inoubliables », ajoute Luc Blanchette.

Le Centre de plein air du lac Flavrian est un organisme à but non lucratif qui offre des activités récréatives aux personnes avec des déficiences physiques, psychologiques ou intellectuelles et personnes atteintes d'une maladie dégénérative.