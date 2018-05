Un texte de Christian Noël

Sur la rue principale de Port Perry, à une heure de route au nord-ouest de Toronto, on se rend compte rapidement que ce ne sera pas une élection comme les autres. La circonscription vote presque toujours conservateur depuis plus de 70 ans. Mais cette fois-ci, l’indécision est palpable.

« Je ne sais pas trop de quel côté pencher », confie Ruth Reader entre deux emplettes.