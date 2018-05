Nous avons suivi Élyse Blais, Lisa Malo et Renelle Ray pour voir ce qu'elles allaient dénicher. C'est la course dans la boutique Red Pony.

Boutique Re Pony Photo : Radio-Canada

10 minutes plus tard, elles ont choisi...

Élyse : « Moi, j'ai choisi un mélange de tout, un mélange de country Memphis blues, soul, un peu de vieux comme un peu de nouveau. Moi, ce qui m'a attiré le plus, c'était les souliers. Il y avait des textures et des formes différentes que je n'aurais jamais choisies autrement, puis une jupe et une veste un peu rock and roll, mais aussi un peu country.

Élyse Blais a choisi des vêtements de plusieurs styles pour représenter sa musique. Photo : Radio-Canada

Lisa : « Ma musique est plus rock and roll et R'n'B. Alors j'ai voulu choisir quelque chose qui représentait cette partie un peu plus sombre de ma musique. Et c'est noir au complet, avec un peu de fourrure pour être plus extravagante, avec des bijoux. Quand j'ai vu la veste, j'ai dit : wow, ça ressemble à mon chat! »

Lisa Malo a choisi des vêtements plus séduisants pour la scène. Photo : Radio-Canada

Renelle : Mon style est plus acoustique pop; alors j'ai choisi des vêtements plus pâles, très été et automne. J'aime bien mélanger les couleurs pâles avec les foncées. Ce qui m'a attirée le plus, c'était les souliers, ils me font paraître plus grande. »

Renelle Ray a choisi des vêtements qui lui ressemblent. Photo : Radio-Canada

Comment ont-elles vécu ce défi?

Élyse : « D'avoir à trouver quelque chose en 10 minutes qui doit représenter tout ce que je suis, c'était tout un défi pour moi. J'étais comme : OK, je dois prendre tout ce que je suis comme personne et le mettre en un ensemble. Je me suis demandé quelle facette de moi je voulais représenter et c'est ce que j'ai choisi. C'était le fun! »

Lisa : « J'ai trouvé que c'était super le fun, j'ai pensé : wow, c'est différent! J'ai beaucoup aimé ça et j'ai trouvé que c'était facile de trouver quelque chose qui me représentait bien. »

Renelle : « C'était facile de trouver des vêtements à travers ma musique et mes chansons, parce que mon style est pareil sur scène et dans la vie de tous les jours. »

Les trois Polyfoniciennes se sont bien amusées. Photo : Radio-Canada

Qu'ont-elles appris lors de ce défi?

Les trois Polyfoniciennes en ont appris sur leur propre personnalité, mais aussi sur celle des autres. Elles ont adoré le dynamisme qu'elles ont vécu entre elles et leur complicité, comme si elles étaient amies depuis longtemps.

Qu'apprendrons-nous de nouveau sur les Polyfoniciennes? À suivre.

Les trois Radio-Canadiens

Lyssia Baldini

Michel Charron

Brent Roy