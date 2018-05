Les gens s’attendent à ce que le monde reste comme il est, mais ce ne sera pas le cas, explique Louise Comeau, professeure à l’Université du Nouveau-Brunswick et membre d’un groupe national sur l’adaptation au changement climatique.

Les inondations qui se produisaient auparavant tous les 30 ans environ risquent de se produire tous les cinq ans, ou même tous les deux ou trois ans, selon elle.

Lorsque les eaux vont se retirer des zones inondées à l’heure actuelle, les gouvernements provincial et fédéral devraient informer les sinistrés que l’avenir leur réserve la même mésaventure, selon l’hydrologue John Pomeroy, de l’Université de la Saskatchewan.

Lorsque des gens subissent une inondation, explique-t-il, c’est un bon moment de leur offrir un programme d’aide pour qu’ils fassent déplacer leur maison hors des zones à risque.

Le Nouveau-Brunswick subit ces jours-ci des inondations historiques qui entraînent la fermeture de la route transcanadienne et l’évacuation de centaines de sinistrés.

Les inondations semblent devenir de plus en plus grandes, affirme M. Pomeroy, qui travaille sur de nouveaux modèles pour cartographier les prochaines. Il fait partie d’un réseau de scientifiques universitaires qui étudient les principaux cours d’eau au pays.

Le public doit comprendre qu’on ne peut plus se baser sur les anciennes inondations pour prévoir les risques à venir, souligne l’hydrologue. Les changements soudains de température en avril, d’une tempête de neige à 26 degrés Celsius, font partie du changement climatique et favorisent les inondations.

Plusieurs résidents tentent de limiter es dégâts avec des sac de sable, comme ces citoyens de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Guy LeBLanc

La température moyenne au Nouveau-Brunswick va augmenter d’au moins 5 degrés Celsius d’ici 2100, selon les modèles informatiques étudiés par le comité législatif sur le changement climatique. Les chutes de pluie et de neige vont s’intensifier.

Le cycle de l’eau s’accélère partout au pays, indique Al Pietroniro, hydrologue chez Environnement Canada. Il y a plus de précipitations parce que l’atmosphère se réchauffe, précise-t-il.

Il faut faire mieux, reconnaît Brian Gallant

Il est clair que les événements climatiques sont plus sévères et plus fréquents, et que le gouvernement doit devenir plus proactif en la matière, a expliqué le premier ministre Brian Gallant lors d’un point de presse la semaine dernière.

Il faut faire tout ce qui est possible pour lutter contre le changement climatique et mieux sensibiliser la population à cet enjeu, selon Brian Gallant.

Il faut mieux déterminer les zones où se produisent des inondations, celles qui seront à risque dans l’avenir, celles où il y a de l’érosion, et ce que les communautés peuvent faire pour se protéger, a ajouté Brian Gallant.

La province s’est entendue avec le fédéral pour mettre à jour sa carte des terres intérieures inondables d’ici 2020 et ses cartes côtières d’ici 2019, selon une porte-parole du ministère provincial de l’Environnement.

Ces informations sont utiles, mais il est difficile pour les municipalités d’imposer des exigences en matière de construction quand l’impôt foncier constitue leur principale source de revenus, estime Jason Thistlethwaite, professeur adjoint à la Faculté de l’environnement de l’Université de Waterloo. Il conseille au Nouveau-Brunswick d’imposer les mêmes normes à toutes ses entités municipales.

Le gouvernement fédéral devrait lier son aide financière aux sinistrés à l’exigence qu’ils déménagent hors des zones où les inondations sont répétitives, ajoute Jason Thistlethwaite.

Les gens qui vivent près de lacs ou d’étangs devraient commencer immédiatement à discuter d’un déménagement hors des zones inondables, ajoute Louise Comeau. Elle espère que le désastre actuel porte le public à réfléchir à l’avenir.