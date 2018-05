Dimanche soir, M. Scheer apparaissait sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle, enregistrée un peu plus tôt dans la semaine, notamment pour réagir au dossier des demandeurs d’asile qui traversent de façon irrégulière la frontière canadienne.

Selon M. Scheer, la pression qu’exerce cette hausse des demandes des réfugiés congestionne le système et ralentit les autres catégories d’immigration, comme le programme de réunification familiale.

« Il y a des familles qui attendent pour rejoindre leurs frères, leurs sœurs, a dit Andrew Scheer, chef de l’opposition officielle à Ottawa. Ils doivent attendre plus longtemps, parce qu’il y a des gens qui se présentent aux frontières de manière illégale. »