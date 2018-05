Un texte de Yannick Bergeron

Alors que la cause du meurtrier revenait au palais de justice de Québec pour déterminer les prochaines dates d'audience, Me Charles-Olivier Gosselin a rappelé que son client se plaint de ses conditions d'incarcération.

Bissonnette est emprisonné à l'Établissement de détention de Québec depuis qu'il a tué six fidèles au Centre culturel islamique, le 29 janvier 2017.

Il sera assurément condamné à l'emprisonnement à vie, dans un pénitencier fédéral, mais il reste à déterminer combien de temps il devra purger avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle.

Me Charles-Olivier Gosselin a demandé au juge Huot de prononcer la peine dès que possible pour que son client soit transféré dans un pénitencier, en attendant de trancher la question de la libération conditionnelle.

La défense demande d'imposer un maximum de 25 ans alors que la poursuite pourrait demander théoriquement jusqu'à 150 ans de détention avant que Bissonnette puisse faire une demande de libération.

Les avocats Me Charles-Olivier Gosselin et Me Jean-Claude Gingras représenteront Alexandre Bissonnette Photo : Radio-Canada/Yannick Bergeron