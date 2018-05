André Payette avait commencé sa carrière dans la presse écrite en 1953, après un court passage dans les Forces armées canadiennes.

Il était ensuite entré à Radio-Canada, où il a entre autres animé les émissions Politique atout et Le 60. Il a aussi travaillé à La Presse et au Globe and Mail.

En 1976, André Payette a été le premier Québécois à remporter une récompense internationale en journalisme, le prix Pierre-Mille.

Il a été marié à l'ancienne ministre Lise Payette, avec qui il a eu trois enfants, ses filles Dominique, journaliste, et Sylvie, scénariste, ainsi qu'un fils, l'avocat Daniel Payette.