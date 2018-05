Le rapport portait sur sept brasseries dans la grande région de Regina : Brewsters, Bushwakker, District Brewing Company, Malty National Brewing Co., Nokomis Craft Ales, Pile O'Bones Brewing Company et Rebellion Brewing.

Ces brasseries ont généré 10,7 millions de dollars de production économique en 2017 et ont contribué à la création de plus de 100 emplois dans l'industrie et 40 autres emplois qui y sont liés.

C'est assez impressionnant de voir les chiffres. Mark Heise, président de Rebellion Brewing

« Nous créons des emplois et créons des avantages économiques pour la ville », a déclaré Mark Heise, le président de Rebellion Brewing. « Nous utilisons des cultures locales, des fruits locaux. Nous vendons seulement les produits ici en Saskatchewan et nous en sommes vraiment fiers ».

Mark Heise a ajouté que l'industrie de la bière artisanale ne contribue pas seulement à l'économie, mais qu'elle rassemble également les communautés. Photo : Facebook/Rebellionbrewingco

« Les gens de la Saskatchewan aiment la bonne bière », a-t-il rapporté. « Il faut beaucoup de sang, de sueur et de larmes pour que tout fonctionne, mais on le fait parce qu'on aime ça », a-t-il déclaré.

Une croissance de l'industrie prévue en 2018

L'industrie de la bière artisanale en Saskatchewan devrait augmenter de 30 % en 2018, selon le rapport.

« C'est exceptionnel, je ne connais pas beaucoup d'industries qui peuvent dire qu'elles auront un rendement de 30 % par an », a déclaré Shaadie Musleh, le gestionnaire de l’intelligence stratégique et de veille à la concurrence chez Economic Development Regina Inc.

Le marché a changé, la bière artisanale domine. Shaadie Musleh, Economic Development Regina

Rebellion Brewing a récemment remporté une médaille de bronze à la Coupe du monde de la bière en 2018, l'une des plus grandes compétitions de bière au monde.