La vidéo qui suit a été publiée en février. Depuis, elle a été regardée plus de 330 000 fois, dont plusieurs dizaines de milliers de fois dans les derniers jours.

Une vidéo vue plus de 330 000 fois. Photo : Capture d'écran Facebook

« LE DÉBUT DE L'ENFER... A TERRE-NEUVE (CANADA) L'ISLAM A COMMENCÉ A iSLAMISER NOS ENFANTS TRÈS SUBTILEMENT. ÇA COMMENCE SOUS FORME DE JEU INNOCENT ET PLUS TARD ILS VONT TOUS ÊTRE OBLIGÉ (sic) », peut-on lire dans la publication. Dans la vidéo, on voit de jeunes enfants dans une mosquée. Un imam semble leur apprendre comment prier en s'agenouillant sur un tapis.

Je n'ai pas pu intégrer la publication dans l'article, mais vous pouvez la consulter ici.

Dans les commentaires, une femme affirme même que la vidéo a en fait été tournée à Longueuil, sur la Rive-Sud dans la région de Montréal. « C'est une mère de famille qui s'est plainte à une collègue », soutient-elle, en ajoutant que les enfants ont été « forcés de prier » lorsqu'ils ont visité ladite mosquée.

Il est assez facile de déterminer que cette vidéo n'a pas été tournée au Canada. D'une part, les gens qui y apparaissent ne parlent pas anglais ni français. D'autre part, la vidéo contient un titre en néerlandais. « Dans l'islam, prier n'est pas si simple », est-il écrit.

En vérité, la vidéo a été tournée en 2014 à Zwolle, aux Pays-Bas. Des élèves du primaire ont visité la mosquée Ghulzar-e-Madina dans le cadre d'un cours sur les « autres cultures », selon un média local. « Toutes les questions auxquelles les élèves ont répondu ont été abordées de manière amusante et compréhensible. Les élèves ont également essayé de répéter l'alphabet arabe. Ils ont aussi expérimenté ce que c'est que de prier. Ils ont beaucoup appris sur l'islam lors de la visite », peut-on lire dans un court article.

La controverse est venue près de deux ans plus tard, lorsque le député Harm Beertema a relayé la vidéo sur les réseaux sociaux. Le député du Parti pour la liberté, parti de droite piloté par Geert Wilders, avait alors appelé les parents à boycotter les visites dans les mosquées.

Cette vidéo est d'ailleurs souvent détournée pour annoncer une prétendue montée de l'islamisme un peu partout dans le monde. Par exemple, une capture d'écran circulait en 2016 où l'on affirmait qu'il s'agissait d'enfants américains.

Ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est que la page qui a relayé la vidéo que nous examinons n'a que 1400 abonnés. La plupart des vidéos qu'elle publie ont été vues moins de 100 fois. Mais une fausse information alarmiste et hop! 330 000 vues.