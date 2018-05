Un texte de Émile Duchesne

L'équipe des "Brebis assoiffées" a remporté la finale féminine en deux sets contre la formation "Alerte s'ua Moisie". Dans la finale masculine, l'équipe "La Souffleuse" l'a emporté en deux sets face à celle de "Never too censured".

Le président du tournoi, Jeannot Vich, est satisfait du déroulement de l'évènement. Il estime que le tournoi a atteint un plateau au niveau de sa capacité d'accueil.