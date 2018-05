Selon un bilan provisoire des autorités américaines, plus d’une trentaine de maisons ont été détruites depuis dimanche par des coulées de lave et des projections de magma d’une soixantaine de mètres de haut.

Jusqu’ici, plus de 1700 personnes ont dû être évacuées des localités de Leilani Estates et Lanipuna Gardens en raison d’une dizaine de fissures qui se sont ouvertes dimanche dans le sol près des zones résidentielles d’où ont jailli des coulées de lave et des nuages de gaz toxiques à la suite de violents tremblements de terre.

Une coulée de lave détruit des maisons et des bâtiments dans le secteur résidentiel de Leilani Estates. Photo : Getty Images/Mario Tama

Une coulée de lave s'est étendue sur une surface de près de 36 000 mètres carrés autour de la fissure la plus active du volcan.

Outre des interruptions d'électricité touchant des milliers de foyers, le Kilauea a provoqué des glissements de terrain dans le Parc national des volcans d’Hawaii et la chute d'une falaise dans l'océan.

Les autorités ne déplorent actuellement aucune perte de vie liée à l’éruption du Kilauea.

Rien ne peut arrêter la roche en fusion qui atteint parfois plusieurs mètres de haut et qui détruit tout sur son passage, routes, maisons, végétation, infrastructures, avant de se solidifier pour redevenir du roc lorsque l’éruption est finie.

Gaz toxiques et tremblements de terre

Des citoyens d'Hawaï ont pu observer des projections de lave de près de 70 mètres de haut. Photo : Reuters/Handout .

Selon le US Geological Survey, la vitesse de déplacement de la lave est plutôt lente pour le moment ce qui permet aux gens de s’en éloigner et de prévoir sa trajectoire dans une certaine mesure. Les gaz toxiques chargés de dioxyde de soufre qui s’échappent du volcan et les tremblements de terre sont cependant plus préoccupants.

Le département de la Santé d'Hawaï a par ailleurs prévenu les consommateurs qu'aucun masque vendu au grand public dans les magasins ne les protégera contre les gaz volcaniques considérés comme extrêmement dangereux.

« Les premiers intervenants ont besoin de masques spéciaux et d'une formation qui ne sont pas disponibles pour les particuliers », a prévenu le département de la Santé.

La meilleure façon de se protéger et de protéger sa famille contre les gaz volcaniques extrêmement dangereux est de quitter la zone immédiate du volcan définie par la police et les pompiers. Département de la Santé américain

Des touristes s'aventurent près des coulées de lave pour faire des photos en dépit des avertissements liés aux gaz toxiques. Photo : AFP/Getty Images/FREDERIC J. BROWN

Lundi, la défense civile de l’île d’Hawaï a aussi exhorté les touristes à ne pas s’approcher de la zone de l’éruption et des coulées de lave.

« S'il vous plaît, les habitants de Leilani ont besoin de votre aide. Ce n'est pas le moment de faire du tourisme. Vous pouvez aider énormément en restant en dehors de la zone », a déclaré la Défense civile lundi en prévenant que la police avait établi une politique de tolérance zéro à l'égard du pillage ou du vandalisme dans les zones évacuées.

Lundi, des résidants des secteurs touchés par la lave ont quant à eux été autorisés à s’approcher pendant quelques heures des zones dévastées par le magma en fusion pour constater les dégâts.

Un volcan très actif

Le volcan Kilauea est entré en éruption vendredi. Photo : Getty Images/Handout

Situé dans l’est de l’île d’Hawaï, le volcan Kilauea est en éruption quasi ininterrompue depuis 1983, selon le US Geological Survey.

Chacun des débordements de lave et de gaz qui se sont produits au cours de cette période de 35 ans a duré des mois ou des années.

Le volcan Kilauea, qui culmine à 1247 mètres, est entré en éruption jeudi après-midi. C'est l'un des plus actifs au monde, et l'un des cinq volcans en activité sur l'île d’Hawaï qui est la plus grande de l'archipel constitué de 137 îles au total.