Michael Ryan avait 38 ans lorsqu'il a été arrêté par le Service de police de Saskatoon, le 26 février 2016.

Selon la police, il a été arrêté alors qu'il errait dans les rues et semblait en état d'ébriété avancé. Il a été accusé de bris d'ordonnance.

Michael Ryan a été retrouvé inanimé dans sa cellule de détention provisoire plus tard dans la journée et a été transporté à l'hôpital, où il a été déclaré mort.

Le beau-frère de Michael Ryan, Terry Grady, a rapporté peu de temps après sa mort que Michael Ryan voulait surmonter une dépendance à la drogue et croit qu'il a pu être victime d'une surdose.

Terry Grady a toutefois fait part de ses inquiétudes. « Si quelqu'un est manifestement sous l'effet de la drogue, ne serait-ce pas plus sensé, plus moral, plus éthique de le faire voir par un médecin ou, au minimum, une infirmière, avant de l'arrêter et le jeter dans une cellule froide? », a-t-il déploré.

Comment quelqu'un peut-il mourir en garde à vue? Terry Grady

Le coroner de Saskatoon, Robert Kennedy, présidera l'enquête qui aura lieu du 7 au 11 mai à la Cour du Banc de la Reine de Saskatoon.

En vertu de la loi, le coroner en chef doit tenir une enquête sur le décès de toute personne qui meurt pendant l'exécution de la loi, à moins que le coroner ne détermine que sa mort est due à des causes naturelles et qu'elle ne peut être évitée.

Le but d'une enquête est d'établir tous les détails entourant le décès de la personne, y compris le moment, le lieu et les circonstances de la mort.

Le jury du coroner peut alors faire des recommandations pour prévenir des décès similaires.