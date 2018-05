Plus de 60 organismes et municipalités du Kamouraska joignent leur voix au comité Mes soins restent ici pour dénoncer la situation toujours alarmante en matière de soins de proximité dans la région et la mauvaise volonté du gouvernement. Le comité citoyen lance par la même occasion une campagne de mobilisation, question de s'inviter dans les débats électoraux à venir.